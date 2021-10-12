Встреча 8-го тура группы С в европейском отборочном турнире к чемпионату мира-2022 по футболу между сборными Болгарии и Северной Ирландии состоится 12 октября. Матч пройдет на арене «Васил Левски» (София, Болгария) и стартует в 21:45 мск. Болгария — Северная Ирландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Болгария

Болгария находится на предпоследнем месте в квинтете с пятью очками в активе. Но важно то, что конкуренты пока не очень далеко.

В начале сентября болгары сенсационно сыграли вничью с Италией. Встреча с действующими чемпионами Европы завершилась со счетом 1:1.

А потом была победа над Литвой — 1:0. Кроме того, в сентябре Болгария разгромила Грузию (4:1) в рамках товарищеского матча.

Все прогнозы на ЧМ-2022

В октябрьском поединке отбора сборная сенсационно уступила на выезде Литве (1:3). Команда в восьми предыдущих матчах потерпела три поражения.

Северная Ирландия

Тем временем Северная Ирландия находится на третьем месте, имея в активе только же очков, как и грядущий соперников — пять.

В начале сентября североирландцы одержали гостевую победу над Литвой и сыграли вничью на своем поле со Швейцарией.

В октябре Ольстер проиграл на выезде Швейцарии, хотя до этого обыграть Северную Ирландию в текущем отборе смогла только Италия.

Северная Ирландия выиграла три из шести предыдущих матчей на выезде. Однако в пяти прошлых поединках она победила лишь два раза.

Прогнозы и ставка

Букмекеры не видят фаворита в матче, где коэффициент на победу и хозяев, и гостей оценивается в 2,80.

Ничья в поединке соответствует коэффициенту 2,90.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,30.