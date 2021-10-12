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    Победит ли Северная Ирландия Болгарию?

    Болгария — Северная Ирландия. Прогноз (к. 2.30) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 12 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Болгария — Северная Ирландия
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    Северная Ирландия идет на третьем месте в группе
    Встреча 8-го тура группы С в европейском отборочном турнире к чемпионату мира-2022 по футболу между сборными Болгарии и Северной Ирландии состоится 12 октября. Матч пройдет на арене «Васил Левски» (София, Болгария) и стартует в 21:45 мск. Болгария — Северная Ирландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Болгария

    Болгария находится на предпоследнем месте в квинтете с пятью очками в активе. Но важно то, что конкуренты пока не очень далеко.

    В начале сентября болгары сенсационно сыграли вничью с Италией. Встреча с действующими чемпионами Европы завершилась со счетом 1:1.

    А потом была победа над Литвой — 1:0. Кроме того, в сентябре Болгария разгромила Грузию (4:1) в рамках товарищеского матча.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В октябрьском поединке отбора сборная сенсационно уступила на выезде Литве (1:3). Команда в восьми предыдущих матчах потерпела три поражения.

    Северная Ирландия

    Тем временем Северная Ирландия находится на третьем месте, имея в активе только же очков, как и грядущий соперников — пять.

    В начале сентября североирландцы одержали гостевую победу над Литвой и сыграли вничью на своем поле со Швейцарией.

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    • В октябре Ольстер проиграл на выезде Швейцарии, хотя до этого обыграть Северную Ирландию в текущем отборе смогла только Италия.

    Северная Ирландия выиграла три из шести предыдущих матчей на выезде. Однако в пяти прошлых поединках она победила лишь два раза.

    Прогнозы и ставка

    Букмекеры не видят фаворита в матче, где коэффициент на победу и хозяев, и гостей оценивается в 2,80.

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    Ничья в поединке соответствует коэффициенту 2,90.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,30.

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    Болгария — Северная Ирландия: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 12.10.2021. Прогнозы на футбол. Победит ли Северная Ирландия Болгарию?
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