Болгария
Болгария находится на предпоследнем месте в квинтете с пятью очками в активе. Но важно то, что конкуренты пока не очень далеко.
В начале сентября болгары сенсационно сыграли вничью с Италией. Встреча с действующими чемпионами Европы завершилась со счетом 1:1.
А потом была победа над Литвой — 1:0. Кроме того, в сентябре Болгария разгромила Грузию (4:1) в рамках товарищеского матча.
В октябрьском поединке отбора сборная сенсационно уступила на выезде Литве (1:3). Команда в восьми предыдущих матчах потерпела три поражения.
Северная Ирландия
Тем временем Северная Ирландия находится на третьем месте, имея в активе только же очков, как и грядущий соперников — пять.
В начале сентября североирландцы одержали гостевую победу над Литвой и сыграли вничью на своем поле со Швейцарией.
В октябре Ольстер проиграл на выезде Швейцарии, хотя до этого обыграть Северную Ирландию в текущем отборе смогла только Италия.
Северная Ирландия выиграла три из шести предыдущих матчей на выезде. Однако в пяти прошлых поединках она победила лишь два раза.
Прогнозы и ставка
Букмекеры не видят фаворита в матче, где коэффициент на победу и хозяев, и гостей оценивается в 2,80.
Ничья в поединке соответствует коэффициенту 2,90.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,30.