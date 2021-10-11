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    Германия спросит с Македонии за прошлую обиду

    Северная Македония — Германия. Прогноз (к. 1.90) и ставки на футбол, отбор ЧМ-2022, 11 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Северная Македония — Германия
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    В матче отборочного цикла ЧМ-2022 группы J встретятся сборные Северной Македонии и Германии. Событие назначено на 11 октября 21:45 по мск. Северная Македония — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Северная Македония

    Македонцы по-серьезному борются за первые места. Сейчас у них 12 очков и они занимают вторую позицию в группе, отставая от немцев на 6 пунктов.

    Сборная Северной Македонии не проигрывает уже 6 туров подряд. За этот период команда одержала 3 победы и трижды сыграла вничью.

    В прошлом поединке хозяев не оставили шансов сборной Лихтенштейна, выиграв 4:0. В сентябре у них было 3 ничьи — 0:0 с Арменией и Румынией, а также 2:2 с Исландией.

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    Северная Македония не пропустила ни в одном домашнем поединке этой квалификации.

    Германия

    После прихода Ханси Флика Германия начала исправно брать по 3 очка за игру. Сейчас она идет на серии из четырех побед.

    На счету команды 18 пунктов. В сентябре «Бундестим» всухую обыграла Лихтенштейн (2:0), Армению (6:0) и Исландию (4:0).

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  • 04/10/2021

    • 8 октября у сборной Германии были проблемы с Румынией. В первом тайме команда Флика пропустила первой, однако голы Томаса Мюллера и Сержа Гнабри позволили ей победить.

    На выезде у Германии стопроцентный результат — 3 победы в трех выступлениях, причем без пропущенных мячей.

    Прогноз и ставка

    Сборная Германии — однозначный фаворит встречи. На ее победу букмекеры дают коэффициент 1.23. Победа Северной Македонии оценена котировкой 13.00. Ничья выставлена с цифрой 7.00.

    В прошлый раз Северная Македония выиграла 2:1, однако с приходом Ханси Флика немцы стали выглядеть куда увереннее, чем они выглядели при Йоахиме Леве. Однозначно гости едут в Скопье за реваншем.

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    Македонцы хороши — они не пропускали в трех из четырех выступлений. Но Германия — это другой уровень. При Флике она забивала не менее двух голов за игру в последних четырех турах.

    На прошлом сборе она начала громить соперников со второго поединка. Мы предлагаем поставить на ИТ Германии больше 2.5 за 1.90.

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    Северная Македония — Германия: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 11.10.2021. Прогнозы на футбол. Германия спросит с Македонии за прошлую обиду
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