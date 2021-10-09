«Енисей»
«Енисей» изначально виделся в качестве претендента на стыки. Однако суровая реальность ФНЛ отбросила симпатичную команду на 15 место.
Красноярцы многовато пропускают в свои ворота — 28 мячей в 15 матчах. При этом лишь в минувшем туре команда прервала четырехматчевую серию без побед.
«Енисею» удалось совершить маленькое футбольное чудо. Команда переиграла на выезде «Нефтехимик» (2:3).
Матчи с «Ротором» для команды проходят не слишком удачно. Из пяти последних поединков «Енисей» выиграл в двух при трех поражениях.
«Ротор»
Дмитрию Хохлову в Волгограде приходится нелегко. Местные болельщики ждут от «Ротора» быстрого возвращения в РПЛ, несмотря на иные факторы.
В минувшем туре «Ротор» сыграл вничью с «Торпедо» (1:1). Правда, один балл был добыт дорогой ценой, ведь в том матче был удален ведущий хавбек Игорь Школик.
Команда Хохлова не выигрывает уже в двух матчах. Так что выезде в Красноярск почти лобовой — нужно срочно побеждать, иначе борьба за стыки превратится в миф.
Нет сомнений, что волгоградцы будут активно идти в атаку. Имея с составе таких игроков, как Камиль Муллин, подопечные Хохлова вполне могут рассчитывать на победу.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Енисей» за 2.44, на ничью за 3.55, а на «Ротор» — за 2.65.
Красноярцы нестабильны, к тому же
«Ротор» намеревается добыть победу после двух к ряду ничьих.
Даже без дисквалифицированного Школика, волгоградцы обладают неплохим атакующим потенциалом. Наши прогноз и ставка — Победа «Ротора» с коэффициентом 2.65.