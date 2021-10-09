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    «Ротор» оставит ни с чем красноярцев?

    «Енисей» — «Ротор». Прогноз, ставка (к. 2.65) на футбол, ФНЛ, 9 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Енисей» — «Ротор»
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    Дмитрий Хохлов
    «Енисей» сыграет на своем поле с «Ротором» в рамках 16-го тура чемпионата России. Матч пройдет 9 октября, начало — в 13:00 мск. «Енисей» — «Ротор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 09 Октября 2021 года
    Енисей
  • Красноярск
    •  Енисей 13:00 Ротор Ротор
  • Волгоград
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
    •

    «Енисей»

    «Енисей» изначально виделся в качестве претендента на стыки. Однако суровая реальность ФНЛ отбросила симпатичную команду на 15 место.

    Красноярцы многовато пропускают в свои ворота — 28 мячей в 15 матчах. При этом лишь в минувшем туре команда прервала четырехматчевую серию без побед.

    «Енисею» удалось совершить маленькое футбольное чудо. Команда переиграла на выезде «Нефтехимик» (2:3).

    Прогнозы на ФНЛ

    Матчи с «Ротором» для команды проходят не слишком удачно. Из пяти последних поединков «Енисей» выиграл в двух при трех поражениях.

    «Ротор»

    Дмитрию Хохлову в Волгограде приходится нелегко. Местные болельщики ждут от «Ротора» быстрого возвращения в РПЛ, несмотря на иные факторы.

    В минувшем туре «Ротор» сыграл вничью с «Торпедо» (1:1). Правда, один балл был добыт дорогой ценой, ведь в том матче был удален ведущий хавбек Игорь Школик.

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    • Команда Хохлова не выигрывает уже в двух матчах. Так что выезде в Красноярск почти лобовой — нужно срочно побеждать, иначе борьба за стыки превратится в миф.

    Нет сомнений, что волгоградцы будут активно идти в атаку. Имея с составе таких игроков, как Камиль Муллин, подопечные Хохлова вполне могут рассчитывать на победу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Енисей» за 2.44, на ничью за 3.55, а на «Ротор» — за 2.65.

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    Красноярцы нестабильны, к тому же имеют проблемы в обороне.

    «Ротор» намеревается добыть победу после двух к ряду ничьих.

    Даже без дисквалифицированного Школика, волгоградцы обладают неплохим атакующим потенциалом. Наши прогноз и ставка — Победа «Ротора» с коэффициентом 2.65.

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    «Енисей» — «Ротор»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 09.10.2021. Прогнозы на футбол. «Ротор» оставит ни с чем красноярцев?
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