«Енисей» сыграет на своем поле с «Ротором» в рамках 16-го тура чемпионата России. Матч пройдет 9 октября, начало — в 13:00 мск. «Енисей» — «Ротор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Енисей»

«Енисей» изначально виделся в качестве претендента на стыки. Однако суровая реальность ФНЛ отбросила симпатичную команду на 15 место.

Красноярцы многовато пропускают в свои ворота — 28 мячей в 15 матчах. При этом лишь в минувшем туре команда прервала четырехматчевую серию без побед.

«Енисею» удалось совершить маленькое футбольное чудо. Команда переиграла на выезде «Нефтехимик» (2:3).

Прогнозы на ФНЛ

Матчи с «Ротором» для команды проходят не слишком удачно. Из пяти последних поединков «Енисей» выиграл в двух при трех поражениях.

«Ротор»

Дмитрию Хохлову в Волгограде приходится нелегко. Местные болельщики ждут от «Ротора» быстрого возвращения в РПЛ, несмотря на иные факторы.

В минувшем туре «Ротор» сыграл вничью с «Торпедо» (1:1). Правда, один балл был добыт дорогой ценой, ведь в том матче был удален ведущий хавбек Игорь Школик.

Команда Хохлова не выигрывает уже в двух матчах. Так что выезде в Красноярск почти лобовой — нужно срочно побеждать, иначе борьба за стыки превратится в миф.

Нет сомнений, что волгоградцы будут активно идти в атаку. Имея с составе таких игроков, как Камиль Муллин, подопечные Хохлова вполне могут рассчитывать на победу.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Енисей» за 2.44, на ничью за 3.55, а на «Ротор» — за 2.65.

Красноярцы нестабильны, к тому же имеют проблемы в обороне .

«Ротор» намеревается добыть победу после двух к ряду ничьих.

Даже без дисквалифицированного Школика, волгоградцы обладают неплохим атакующим потенциалом. Наши прогноз и ставка — Победа «Ротора» с коэффициентом 2.65.