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    Албанцы вновь разгромят «почтальонов»?

    Албания U21 — Андорра U21. Прогноз, ставка (к. 1.88) на футбол, отбор на молодежный ЧЕ-2023, 7 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сборная Андорры Прогнозы на сборную Албании Прогнозы на Евро-2023 U21
    Прогноз и ставки на Албания U21 — Андорра U21
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    Эрнест Мучи
    7 октября в Эльбасани молодежная команда Албании сыграет против сверстников из Андорры в отборочном матче чемпионата Европы-2023. Встреча начнется в 20:00 по мск. Албания U21 — Андорра U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа G 07 Октября 2021 года
    Албания U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа G
    •  Албания U21 20:00 Андорра U21 Андорра U21
  • Андорра-ла-Велья
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    Коэффициенты на матч
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  • 14.00
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    Албания U21

    Молодежная сборная Албании в текущем отборочном цикле успела провести два поединка, набрав в них три балла.

    Стартовали «орлы» в данном турнире с выездной крупной виктории над предстоящим противником со счетом 3:0, после чего они были разгромлены в гостях сверстниками из Чехии — 0:4.

    Минувшую квалификационную компанию к ЧЕ-2021 албанцы провели неплохо, заняв третье место в группе с Англией, Австрией, Турцией, Косово и Андоррой, выиграв и проиграв по четыре раза при двух мировых исходах.

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    Албания за последние четыре игры во всех турнирах проиграла в трех из них (все очень крупно) при одной победе.

    Андорра U21

    Молодежная сборная Андорры в данном отборочном цикле провела уже три встречи, проиграв их все с общим счетом 0:6.

    Начали «почтальоны» с домашнего фиаско от предстоящего оппонента 0:3, после чего уступили в гостях сверстникам из Косово 0:1 и на своем поле были слабее Словении — 0:1.

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  • 04/10/2021

    • В минувшем отборочном турнире к ЧЕ-2021 пиринейцы смогли добыть пять баллов в десяти играх. Среди этих встреч стоит выделит ничью на своем поле против Англии — 3:3 и победу над турками — 2:0.

    К данному поединку Андорра подходит с 6-матчевой проигрышной серией, где в пяти случаях она не забивала.

    Между собой в данной вековой категории эти сборные провели три встречи, в которых дважды победили албанцы и раз была ничья.

    Прогноз и ставка на Албания U21 — Андорра U21

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Албании U21 предлагают — 1.20.

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    На викторию Андорры U21 дают — 11.00, ничья оценена — в 5.50.

    В этой паре прогнозируем уверенную победу хозяев, которые уже раз разгромили предстоящего оппонента в этом цикле.

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    Албания U21 — Андорра U21: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 07.10.2021. Прогнозы на футбол. Албанцы вновь разгромят «почтальонов»?
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