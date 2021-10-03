ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Атлетико» — «Барселона»Примера. «Атлетико» примет «Барселону», «Реал» в гостях у «Эспаньола» Футболисты «Спартака»Сенсация в Неаполе. «Спартак» обыграл лидера Серии А «Лацио» — «Локомотив»Безнадега в Риме. «Локомотив» беспомощно проиграл «Лацио»
  • 21:45
    • «Динамо» в Москве одержало победу над «Барысом»
  • 21:32
    • Дубль Кагарлицкого принес «Ак Барсу» победу над ЦСКА
  • 20:29
    • «Магнитка» обыграла «Автомобилист», одержав 9-ю победу подряд
  • 20:06
    • «Сибирь» в гостях обыграла «Салават Юлаев»
  • 17:51
    • Спаллетти признан лучшим тренером Серии А в сентябре
  • 17:01
    • Полузащитник «Олимпиакоса» признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
  • 16:49
    • Нападающему «Спартака» потребуется операция на колене
    Все новости спорта

    ПСЖ сделает заявку на победу еще в первом тайме?

    «Ренн» — ПСЖ. Прогноз (к. 2.10) и ставки на футбол, Лига 1, 3 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Ренн Прогнозы на ПСЖ Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Ренн» — ПСЖ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Неймар
    В матче 9 тура французской Лиги 1 ПСЖ сыграет в гостях у «Ренна». Эта встреча состоится 3 октября на стадионе «Роазон Парк». Начало в 14:00 мск. «Ренн» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 03 Октября 2021 года
    Ренн
  • Ренн
    •  Ренн 14:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.00
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.60
  • Ставка!
    •

    «Ренн»

    После 8 туров «Ренн» имеет 9 набранных очков. Команда одержала только 2 победы. Помимо этого у нее 3 ничьи и 3 поражения. В последних двух тура хозяева не проигрывали.

    22 сентября «Ренн» на своем поле разгромил «Клермон» со счетом 6:0. Через 4 дня на выезде «красно-черные» сыграли вничью с «Бордо» 1:1. 30 сентября «Ренн» на выезде обыграл «Витесс» в матче Лиги конференций.

    Из трех поражений лишь одно «Ренн» потерпел на своем поле. В рамках домашней статистики клуб занимает 4 место.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В лазарете у «Ренна» Жереми Гелен, Жереми Доку и Ловро Майер.

    ПСЖ

    У ПСЖ в Лиге 1 полный порядок. Команда Маурисио Почеттино выиграла все 8 матчей, забив 22 мяча и пропустив всего 7 мячей.

    В последних матчах чемпионата Франции ПСЖ выиграл у «Лиона» (2:1), «Метца» (2:1) и «Монпелье» (2:0). 28 сентября в Париже гости обыграли «Манчестер Сити» со счетом 2:0 в матче 2 тура групповой стадии Лиги чемпионов.

  • Победа ПСЖ в Лиге чемпионов зависит от решения вопроса Месси
  • Адаптировался ли форвард к новой команде?
  • 30/09/2021

    • ПСЖ одержал победу в четырех из пяти выездных матчей этого сезона. Также нужно добавить, что «парижане» забивали не менее двух мячей в четырех играх подряд.

    У Почеттино не смогут сыграть защитники Серхио Рамос и Хуан Бернат.

    Прогноз и ставка

    Победа «Ренна» выставлена букмекерами с коэффициентом 5.50. На ничью нам предлагают поставить с коэффициентом 4.70. На победу ПСЖ дают котировку 1.57.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    ПСЖ отлично выступил против «Манчестер Сити», одержав девятую победу в сезоне. Судя по всему команда Почеттино постепенно обретает форму и сыгранность. Благодаря этому она достаточно забивает для победы и мало пропускает — всего 3 мяча в шести играх.

    Выезд к «Ренну» будет непростым. ПСЖ не выигрывал там в двух последних случаях. Однако благодаря своей активности в атаке «парижане» вполне могут прервать серию. Хотим предложить вариант с победой ПСЖ в первом тайме, так как команда выигрывала первую половину в трех последних матчах.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.11
  • Прогноз на матч Амур — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Адмирал — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Жетысу — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Трактор — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Рубин — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Туран — Шахтер Караганда
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Динамо — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  4.04
  • Прогноз на матч Штутгарт — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Герта — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ренн» — ПСЖ: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 03.10.2021. Прогнозы на футбол. ПСЖ сделает заявку на победу еще в первом тайме?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры