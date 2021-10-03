В матче 9 тура французской Лиги 1 ПСЖ сыграет в гостях у «Ренна». Эта встреча состоится 3 октября на стадионе «Роазон Парк». Начало в 14:00 мск. «Ренн» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ренн»

После 8 туров «Ренн» имеет 9 набранных очков. Команда одержала только 2 победы. Помимо этого у нее 3 ничьи и 3 поражения. В последних двух тура хозяева не проигрывали.

22 сентября «Ренн» на своем поле разгромил «Клермон» со счетом 6:0. Через 4 дня на выезде «красно-черные» сыграли вничью с «Бордо» 1:1. 30 сентября «Ренн» на выезде обыграл «Витесс» в матче Лиги конференций.

Из трех поражений лишь одно «Ренн» потерпел на своем поле. В рамках домашней статистики клуб занимает 4 место.

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В лазарете у «Ренна» Жереми Гелен, Жереми Доку и Ловро Майер.

ПСЖ

У ПСЖ в Лиге 1 полный порядок. Команда Маурисио Почеттино выиграла все 8 матчей, забив 22 мяча и пропустив всего 7 мячей.

В последних матчах чемпионата Франции ПСЖ выиграл у «Лиона» (2:1), «Метца» (2:1) и «Монпелье» (2:0). 28 сентября в Париже гости обыграли «Манчестер Сити» со счетом 2:0 в матче 2 тура групповой стадии Лиги чемпионов.

ПСЖ одержал победу в четырех из пяти выездных матчей этого сезона. Также нужно добавить, что «парижане» забивали не менее двух мячей в четырех играх подряд.

У Почеттино не смогут сыграть защитники Серхио Рамос и Хуан Бернат.

Прогноз и ставка

Победа «Ренна» выставлена букмекерами с коэффициентом 5.50. На ничью нам предлагают поставить с коэффициентом 4.70. На победу ПСЖ дают котировку 1.57.

ПСЖ отлично выступил против «Манчестер Сити», одержав девятую победу в сезоне. Судя по всему команда Почеттино постепенно обретает форму и сыгранность. Благодаря этому она достаточно забивает для победы и мало пропускает — всего 3 мяча в шести играх.