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    «Карабах» с «Габалой» соорудят голевой бартер?

    «Карабах» — «Габала». Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, чемпионат Азербайджана, 3 октября 2021 года

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    «Карабах»
    «Карабах» сыграет на своем поле с «Габалой» в рамках 6-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 3 октября, начало — в 18:00 мск. «Карабах» — «Габала»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Карабах»

    «Карабах» все никак не вернется на привычную победную колею в родном чемпионате. Быть может, дело в повышенной занятости команды на двух фронтах?!

    Вот и на текущий момент «Карабах» пребывает всего-лишь на 2 месте. Правда, отставание от «Габалы» измеряется только двумя голами (!): по очкам команды идут вровень.

    В минувшем туре «Карабах» потерял очки. На выезде команда не сумела переиграть одного из аутсайдеров «Кешлю» (1:1).

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    На неделе команда Гурбана Гурбанова удачно выступила в Лиге конференций. На выезде «Карабах» разгромил «Омонию» (1:4).

    «Габала»

    Эта команда стартовала в чемпионате очень многообещающе. После нескольких неудачных сезонов «Габала» имеет все шансы вернуться в категорию претендентов на чемпионство.

    В минувшем туре «Габала» сыграла не столь удачно. Лишь ничья в выездной встрече с «Сумгаитом» (0:0) настроения не прибавила.

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  • 30/09/2021

    • На данный момент именно «Габала» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Азербайджана. Причем форвард Улви Искандаров в 5 матчах отличился уже трижды.

    Вот только встречи с «Карабахом» в последние годы стали для команды настоящей бедой. В четырех последних поединках «Габала» неизменно уступала гранду местного футбола.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.35, на ничью за 4.70, а на «Габалу» — за 7.80.

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    Команда Гурбанова потенциально видится главным претендентом на чемпионский титул, к тому же удачно играет с «Габалой».

    «Габала» отлично начала сезон, но тягаться с сильнейшим клубом страны ей будет непросто.

    Гости забивает чаще всех в чемпионате, но и «Карабах» наверняка покажет свой класс в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.03.

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    «Карабах» — «Габала»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 03.10.2021. Прогнозы на футбол. «Карабах» с «Габалой» соорудят голевой бартер?
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