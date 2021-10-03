«Карабах»
«Карабах» все никак не вернется на привычную победную колею в родном чемпионате. Быть может, дело в повышенной занятости команды на двух фронтах?!
Вот и на текущий момент «Карабах» пребывает всего-лишь на 2 месте. Правда, отставание от «Габалы» измеряется только двумя голами (!): по очкам команды идут вровень.
В минувшем туре «Карабах» потерял очки. На выезде команда не сумела переиграть одного из аутсайдеров «Кешлю» (1:1).
На неделе команда Гурбана Гурбанова удачно выступила в Лиге конференций. На выезде «Карабах» разгромил «Омонию» (1:4).
«Габала»
Эта команда стартовала в чемпионате очень многообещающе. После нескольких неудачных сезонов «Габала» имеет все шансы вернуться в категорию претендентов на чемпионство.
В минувшем туре «Габала» сыграла не столь удачно. Лишь ничья в выездной встрече с «Сумгаитом» (0:0) настроения не прибавила.
На данный момент именно «Габала» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Азербайджана. Причем форвард Улви Искандаров в 5 матчах отличился уже трижды.
Вот только встречи с «Карабахом» в последние годы стали для команды настоящей бедой. В четырех последних поединках «Габала» неизменно уступала гранду местного футбола.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.35, на ничью за 4.70, а на «Габалу» — за 7.80.
Команда Гурбанова потенциально видится главным претендентом на чемпионский титул, к тому же удачно играет с «Габалой».
Гости забивает чаще всех в чемпионате, но и «Карабах» наверняка покажет свой класс в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.03.