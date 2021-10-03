ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Атлетико» — «Барселона»Примера. «Атлетико» примет «Барселону», «Реал» в гостях у «Эспаньола» Футболисты «Спартака»Сенсация в Неаполе. «Спартак» обыграл лидера Серии А «Лацио» — «Локомотив»Безнадега в Риме. «Локомотив» беспомощно проиграл «Лацио»
  • 21:45
    • «Динамо» в Москве одержало победу над «Барысом»
  • 21:32
    • Дубль Кагарлицкого принес «Ак Барсу» победу над ЦСКА
  • 20:29
    • «Магнитка» обыграла «Автомобилист», одержав 9-ю победу подряд
  • 20:06
    • «Сибирь» в гостях обыграла «Салават Юлаев»
  • 17:51
    • Спаллетти признан лучшим тренером Серии А в сентябре
  • 17:01
    • Полузащитник «Олимпиакоса» признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
  • 16:49
    • Нападающему «Спартака» потребуется операция на колене
    Все новости спорта

    Продлит ли «Милан» беспроигрышную серию в чемпионате Италии?

    «Аталанта» — «Милан». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 3 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Аталанту Прогнозы на Милан Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Милан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рафаэл Леау
    В воскресенье, 3 октября, «Аталанта» на своем поле примет «Милан» в седьмом туре итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри», начнется в 21:45 по московскому времени. «Аталанта» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 03 Октября 2021 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 21:45 Милан Милан
  • Милан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.12
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.35
  • Ставка!
    •

    «Аталанта»

    «Аталанта» занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея на своем счету 11 очков.

    «Богиня» одержала три победы, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение в шести турах.

    В сентябре команда Джан Пьеро Гасперини проиграла «Фиорентине» (1:2), обыграла «Салернитану» (1:0) и «Сассуоло» (2:1), а также разошлась миром с «Интером» (2:2).

    Все прогнозы на Серию А

    В Лиге чемпионов коллектив из Бергамо сначала сыграл вничью с «Вильярреалом» (2:2), после чего одолел «Янг Бойз» (1:0).

    После травм у «Аталанты» восстанавливаются Робин Госенс, Ханс Хатебур и Хосе Паломино.

    «Милан»

    «Милан» расположился на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с 16 баллами.

    На счету «россонери» пять побед и одна ничья в шести сыгранных турах национального первенства.

  • Победа ПСЖ в Лиге чемпионов зависит от решения вопроса Месси
  • Адаптировался ли форвард к новой команде?
  • 30/09/2021

    • В прошлом месяце подопечные Стефано Пиоли выиграли у «Лацио» (2:0), «Венеции» (2:0) и «Специи» (2:1), а также разошлись миром с «Ювентусом» (1:1).

    А вот в Лиге чемпионов «Милан» проиграл и «Ливерпулю» (2:3), и «Атлетико» (1:2), хотя с «матрасниками» они играли в меньшинстве с 29-й минуты.

    Среди травмированных у «Милана» значатся Златан Ибрагимович, Алессандро Флоренци, Тьемуэ Бакайоко, Раде Крунич, Алессандро Пиццари и Жуниор Мессиас.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Аталанты» — 2.15, победа «Милана» — 3.30, ничья — 3.70.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Россонери» проиграли обе встречи в Лиге чемпионов, но в Серии А они остаются непобежденными, поэтому, как нам кажется, «даме» будет сложно их обыграть.

    Кроме того, не забываем, что подопечные Стефано Пиоли в чемпионате пропустили всего три мяча, а это значит, что они способны сдержать атакующую мощь «Аталанты». Наш прогноз и ставка — «тотал меньше 2,5» за 2.25.

    Еще один вариант — «гости не проиграют» за 1.75. «Аталанта» в этом сезоне не добилась ни одной громкой победы, поэтому вряд ли ей удастся выиграть у претендента на чемпионство.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.11
  • Прогноз на матч Амур — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Адмирал — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Жетысу — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Трактор — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Рубин — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Туран — Шахтер Караганда
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  4.04
  • Прогноз на матч Штутгарт — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Динамо — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Герта — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Челси — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Аталанта» — «Милан»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 03.10.2021. Прогнозы на футбол. Продлит ли «Милан» беспроигрышную серию в чемпионате Италии?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры