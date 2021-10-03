В воскресенье, 3 октября, «Аталанта» на своем поле примет «Милан» в седьмом туре итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри», начнется в 21:45 по московскому времени. «Аталанта» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

«Аталанта» занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея на своем счету 11 очков.

«Богиня» одержала три победы, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение в шести турах.

В сентябре команда Джан Пьеро Гасперини проиграла «Фиорентине» (1:2), обыграла «Салернитану» (1:0) и «Сассуоло» (2:1), а также разошлась миром с «Интером» (2:2).

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В Лиге чемпионов коллектив из Бергамо сначала сыграл вничью с «Вильярреалом» (2:2), после чего одолел «Янг Бойз» (1:0).

После травм у «Аталанты» восстанавливаются Робин Госенс, Ханс Хатебур и Хосе Паломино.

«Милан»

«Милан» расположился на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с 16 баллами.

На счету «россонери» пять побед и одна ничья в шести сыгранных турах национального первенства.

В прошлом месяце подопечные Стефано Пиоли выиграли у «Лацио» (2:0), «Венеции» (2:0) и «Специи» (2:1), а также разошлись миром с «Ювентусом» (1:1).

А вот в Лиге чемпионов «Милан» проиграл и «Ливерпулю» (2:3), и «Атлетико» (1:2), хотя с «матрасниками» они играли в меньшинстве с 29-й минуты.

Среди травмированных у «Милана» значатся Златан Ибрагимович, Алессандро Флоренци, Тьемуэ Бакайоко, Раде Крунич, Алессандро Пиццари и Жуниор Мессиас.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Аталанты» — 2.15, победа «Милана» — 3.30, ничья — 3.70.

«Россонери» проиграли обе встречи в Лиге чемпионов, но в Серии А они остаются непобежденными, поэтому, как нам кажется, «даме» будет сложно их обыграть.

Кроме того, не забываем, что подопечные Стефано Пиоли в чемпионате пропустили всего три мяча, а это значит, что они способны сдержать атакующую мощь «Аталанты». Наш прогноз и ставка — «тотал меньше 2,5» за 2.25.

Еще один вариант — «гости не проиграют» за 1.75. «Аталанта» в этом сезоне не добилась ни одной громкой победы, поэтому вряд ли ей удастся выиграть у претендента на чемпионство.