«Лидс»
Минувшее английское первенство «Лидс» завершил на девятой позиции в турнирной таблице, отстав на три очка от седьмого «Тоттенхэма», который завоевал билет в Лигу конференций.
В этом же розыгрыше АПЛ «павлины» по истечении шести игровых дней идут в зоне вылета, не выиграв еще ни одного поединка, трижды сыграв вничью и столько же раз уступив.
На прошлой неделе «белые» были повержены в родных стенах «Вест Хэмом» со счетом 1:2, а туром ранее они расписали выездную мировую с «Ньюкаслом», сыграв 1:1.
Последний домашний матч «Лидс» проиграл, а до этого он в родных стенах обходился семь матчей без поражений, одержав три победы и четыре раза сыграв вничью.
«Уотфорд»
«Уотфорд» прошлый сезон провел в первом английском дивизионе, где финишировал на второй позиции в турнирной таблице и получил прямой билет в элиту.
В этом розыгрыше Премьер-лиги «шершни» заработали семь пунктов за шесть игр, с которыми разместились на 12 месте в турнирной таблице, оторвавшись всего немного от зоны вылета.
К данному поединку команда подходит с 2-матчевой беспроигрышной серией в рамках чемпионата. В этот период она обыграла аутсайдер «Норвич» 3:1 на его поле и расписала мировую с «Ньюкаслом» 1:1 дома.
Еще с учетом прошлого сезона у «Уотфорда» две виктории вне родных стен, а также четыре поражения причем все без забитых мячей.
За последние пять очных встреч этих клубов четырежды побеждал «Уотфорд» и раз была мировая.
Прогноз и ставка на «Лидс» — «Уотфорд»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лидса» предлагают — 1.80.
На викторию «Уотфорда» дают — 4.68, ничья оценена — в 3.92.
«Павлины» пока не выигрывали в текущем розыгрыше АПЛ, но сейчас вполне могут победить, ведь в гости к ним едет новичок, правда, не особо удобный для хозяев. Но все же в этом матче ставим на викторию «Лидса».