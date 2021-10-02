В субботу, 2 октября, в рамках 7-го тура английской Премьер-лиги «Лидс» в родных стенах примет «Уотфорд». Стартовый свисток будет дан в 17:00 по мск. «Лидс» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лидс»

Минувшее английское первенство «Лидс» завершил на девятой позиции в турнирной таблице, отстав на три очка от седьмого «Тоттенхэма», который завоевал билет в Лигу конференций.

В этом же розыгрыше АПЛ «павлины» по истечении шести игровых дней идут в зоне вылета, не выиграв еще ни одного поединка, трижды сыграв вничью и столько же раз уступив.

На прошлой неделе «белые» были повержены в родных стенах «Вест Хэмом» со счетом 1:2, а туром ранее они расписали выездную мировую с «Ньюкаслом», сыграв 1:1.

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Последний домашний матч «Лидс» проиграл, а до этого он в родных стенах обходился семь матчей без поражений, одержав три победы и четыре раза сыграв вничью.

«Уотфорд»

«Уотфорд» прошлый сезон провел в первом английском дивизионе, где финишировал на второй позиции в турнирной таблице и получил прямой билет в элиту.

В этом розыгрыше Премьер-лиги «шершни» заработали семь пунктов за шесть игр, с которыми разместились на 12 месте в турнирной таблице, оторвавшись всего немного от зоны вылета.

К данному поединку команда подходит с 2-матчевой беспроигрышной серией в рамках чемпионата. В этот период она обыграла аутсайдер «Норвич» 3:1 на его поле и расписала мировую с «Ньюкаслом» 1:1 дома.

Еще с учетом прошлого сезона у «Уотфорда» две виктории вне родных стен, а также четыре поражения причем все без забитых мячей.

За последние пять очных встреч этих клубов четырежды побеждал «Уотфорд» и раз была мировая.

Прогноз и ставка на «Лидс» — «Уотфорд»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лидса» предлагают — 1.80.

На викторию «Уотфорда» дают — 4.68, ничья оценена — в 3.92.

«Павлины» пока не выигрывали в текущем розыгрыше АПЛ, но сейчас вполне могут победить, ведь в гости к ним едет новичок, правда, не особо удобный для хозяев. Но все же в этом матче ставим на викторию «Лидса».