ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лацио» — «Локомотив»Безнадега в Риме. «Локомотив» беспомощно проиграл «Лацио» Футболисты «Спартака»Сенсация в Неаполе. «Спартак» обыграл лидера Серии А Лионель МессиПобеда ПСЖ в Лиге чемпионов зависит от решения вопроса Месси
  • 23:49
    • «Локомотив» проиграл «Лацио» в Риме
  • 00:12
    • «Тоттенхэм» отгрузил пять мячей словенской «Муре»
  • 23:59
    • «Вест Хэм» нанес поражение «Рапиду»
  • 23:54
    • «Байер» выиграл у «Селтика», «Бетис» одолел «Ференцварош»
  • 22:47
    • Витория о победе над «Наполи»: Я очень счастлив
  • 21:51
    • «Спартак» одержал волевую победу над «Наполи»
  • 18:41
    • Кофрие и Литвинов выйдут в старте «Спартака» на матч с «Наполи»
    Все новости спорта

    Будет ли у «Лидса» первая победа?

    «Лидс» — «Уотфорд». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, Чемпионат Англии, 2 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Лидс Прогнозы на Уотфорд Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Уотфорд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рафинья
    В субботу, 2 октября, в рамках 7-го тура английской Премьер-лиги «Лидс» в родных стенах примет «Уотфорд». Стартовый свисток будет дан в 17:00 по мск. «Лидс» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Октября 2021 года
    Лидс
  • Лидс
    •  Лидс 17:00 Уотфорд Уотфорд
  • Уотфорд
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 4.50
  • Ставка!
    •

    «Лидс»

    Минувшее английское первенство «Лидс» завершил на девятой позиции в турнирной таблице, отстав на три очка от седьмого «Тоттенхэма», который завоевал билет в Лигу конференций.

    В этом же розыгрыше АПЛ «павлины» по истечении шести игровых дней идут в зоне вылета, не выиграв еще ни одного поединка, трижды сыграв вничью и столько же раз уступив.

    На прошлой неделе «белые» были повержены в родных стенах «Вест Хэмом» со счетом 1:2, а туром ранее они расписали выездную мировую с «Ньюкаслом», сыграв 1:1.

    Все прогнозы на футбол

    Последний домашний матч «Лидс» проиграл, а до этого он в родных стенах обходился семь матчей без поражений, одержав три победы и четыре раза сыграв вничью.

    «Уотфорд»

    «Уотфорд» прошлый сезон провел в первом английском дивизионе, где финишировал на второй позиции в турнирной таблице и получил прямой билет в элиту.

    В этом розыгрыше Премьер-лиги «шершни» заработали семь пунктов за шесть игр, с которыми разместились на 12 месте в турнирной таблице, оторвавшись всего немного от зоны вылета.

  • Прошлась катком. «Бавария» разгромила киевское «Динамо», Левандовски сделал дубль
  • «Бавария» разгромила киевское «Динамо» в матче 2 тура групповой стадии Лиги чемпионов со счетом 5:0. Подробнее в нашем обзоре
  • Вчера

    • К данному поединку команда подходит с 2-матчевой беспроигрышной серией в рамках чемпионата. В этот период она обыграла аутсайдер «Норвич» 3:1 на его поле и расписала мировую с «Ньюкаслом» 1:1 дома.

    Еще с учетом прошлого сезона у «Уотфорда» две виктории вне родных стен, а также четыре поражения причем все без забитых мячей.

    За последние пять очных встреч этих клубов четырежды побеждал «Уотфорд» и раз была мировая.

    Прогноз и ставка на «Лидс» — «Уотфорд»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лидса» предлагают — 1.80.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    На викторию «Уотфорда» дают — 4.68, ничья оценена — в 3.92.

    «Павлины» пока не выигрывали в текущем розыгрыше АПЛ, но сейчас вполне могут победить, ведь в гости к ним едет новичок, правда, не особо удобный для хозяев. Но все же в этом матче ставим на викторию «Лидса».

    Ещё прогнозы на спорт
    2.34
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Спартак — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Йокерит — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.95
  • Прогноз на матч Мариуполь — Рух Львов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Шахтер С
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кельн — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кальяри — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Сток Сити — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.29
  • Прогноз на матч Атлетик — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ланс — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.34
  • Экспресс дня 1 октября
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лидс» — «Уотфорд»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 02.10.2021. Прогнозы на футбол. Будет ли у «Лидса» первая победа?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры