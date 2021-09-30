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    Сохранит ли «Вест Хэм» лидерство в группе?

    «Вест Хэм» — «Рапид». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 30 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Рапид»
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    Владимир Цоуфал
    В четверг, 30 сентября, «Вест Хэм» на своем поле примет «Рапид» во втором туре группового этапа Лиги Европы. Встреча группы H, которая пройдет в Лондоне, начнется в 22:00 по московскому времени. «Вест Хэм» — «Рапид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа H 30 Сентября 2021 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 22:00 Рапид В Рапид В
  • Австрия. Бундеслига
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.28
  • X
  • 5.70
  • 2
  • 10.50
  • Ставка!
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    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» в первом туре группового этапа Лиги Европы на выезде обыграл загребское «Динамо» (2:0) благодаря голам Майкла Антонио и Деклана Райса, поэтому возглавляет турнирную таблицу.

    В английской Премьер-лиге «молотобойцы» идут седьмыми, набрав 11 очков в шести сыгранных турах.

    В сентябре команда Дэвида Мойеса поделила очки с «Саутгемптоном» (0:0), уступила «Манчестер Юнайтед» (1:2), не забив пенальти на последних минутах, а также обыграла «Лидс» (2:1).

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    Также лондонцы успели выиграть в Кубке английской лиги у «Манчестер Юнайтед» (1:0), благодаря чему вышли в 1/8 финала.

    Среди травмированных у «Вест Хэма» значится Райан Фредерикс.

    «Рапид»

    «Рапид» пока не набрал очков в Лиге Европы, потерпев поражение в первом туре от «Генка» (0:1), который забил единственный мяч в компенсированное время второго тайма.

    В австрийской Бундеслиге у венской команды дела идут не лучшим образом. В турнирной таблице она занимает предпоследнее 11-е место, имея на своем счету 8 очков после девяти туров.

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    • Подопечные Дитмара Кюбауэра в этом месяце проиграли «Адмире» (1:2), «Зальцбургу» (0:2) и «Штурму» (0:3).

    А вот в 1/16 финала Кубка Австрии «Рапид» сломил сопротивление «Адмиры» (2:1 д.в.).

    После травм у «Рапида» восстанавливаются Кристофер Дибон, Оливер Струнц, Рихард Штрайбингер и Лион Шустер.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Вест Хэма» — 1.28, победа «Рапида» — 11.00, ничья — 6.10.

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    Даже если Мойес предоставит отдых ведущим игрокам, трудно поверить в то, что «молотобойцы» оступятся на глазах родных болельщиков.

    Их выезд в Хорватию продемонстрировал стремление добиться успеха в этом турнире, так что можно ожидать от лондонцев качественной игры. Наш прогноз и ставка — «победа "Вест Хэма" с форой -1,5» за 1.76.

    Также можно попробовать ставку «хозяева победят и не пропустят» за 2.10, учитывая то, как беззубо «Рапид» сыграл в недавних матчах с «Зальцбургом» и «Штурмом».

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    «Вест Хэм» — «Рапид»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 30.09.2021. Прогнозы на футбол. Сохранит ли «Вест Хэм» лидерство в группе?
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