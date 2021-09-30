В четверг, 30 сентября, «Вест Хэм» на своем поле примет «Рапид» во втором туре группового этапа Лиги Европы. Встреча группы H, которая пройдет в Лондоне, начнется в 22:00 по московскому времени. «Вест Хэм» — «Рапид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» в первом туре группового этапа Лиги Европы на выезде обыграл загребское «Динамо» (2:0) благодаря голам Майкла Антонио и Деклана Райса, поэтому возглавляет турнирную таблицу.

В английской Премьер-лиге «молотобойцы» идут седьмыми, набрав 11 очков в шести сыгранных турах.

В сентябре команда Дэвида Мойеса поделила очки с «Саутгемптоном» (0:0), уступила «Манчестер Юнайтед» (1:2), не забив пенальти на последних минутах, а также обыграла «Лидс» (2:1).

Все прогнозы на Лигу Европы

Также лондонцы успели выиграть в Кубке английской лиги у «Манчестер Юнайтед» (1:0), благодаря чему вышли в 1/8 финала.

Среди травмированных у «Вест Хэма» значится Райан Фредерикс.

«Рапид»

«Рапид» пока не набрал очков в Лиге Европы, потерпев поражение в первом туре от «Генка» (0:1), который забил единственный мяч в компенсированное время второго тайма.

В австрийской Бундеслиге у венской команды дела идут не лучшим образом. В турнирной таблице она занимает предпоследнее 11-е место, имея на своем счету 8 очков после девяти туров.

Подопечные Дитмара Кюбауэра в этом месяце проиграли «Адмире» (1:2), «Зальцбургу» (0:2) и «Штурму» (0:3).

А вот в 1/16 финала Кубка Австрии «Рапид» сломил сопротивление «Адмиры» (2:1 д.в.).

После травм у «Рапида» восстанавливаются Кристофер Дибон, Оливер Струнц, Рихард Штрайбингер и Лион Шустер.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Вест Хэма» — 1.28, победа «Рапида» — 11.00, ничья — 6.10.

Даже если Мойес предоставит отдых ведущим игрокам, трудно поверить в то, что «молотобойцы» оступятся на глазах родных болельщиков.

Их выезд в Хорватию продемонстрировал стремление добиться успеха в этом турнире, так что можно ожидать от лондонцев качественной игры. Наш прогноз и ставка — «победа "Вест Хэма" с форой -1,5» за 1.76.

Также можно попробовать ставку «хозяева победят и не пропустят» за 2.10, учитывая то, как беззубо «Рапид» сыграл в недавних матчах с «Зальцбургом» и «Штурмом».