В воскресенье, 26 сентября «Ростов» дома сыграет против грозненского «Ахмата» в 9-м туре РПЛ. Стартовый свисток на «Ростов Арене» будет дан в 16:30 по мск. «Ростов» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ростов»

В начале августа команду возглавил Юрий Семин, но дебют ему не удался: на выезде «Ростов» упустил победу над «Химками» (1:1), а затем на своем поле проиграл ЦСКА со счетом 1:3.

Первую победу ростовчане под руководством Семина одержали над «Нижним Новгородом» (2:1), но затем упустили победу над «Уралом» (1:1) на выезде и победу над «Краснодаром» (1:1) дома.

В последнем матче РПЛ ростовчане на выезде проиграли «Крыльям Советов» (2:4), а потом в Кубке России уступили в гостях выступающей в ПФЛ «Чайке» (0:1).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 8 туров РПЛ «Ростов» с 6 очками идет на 14-м месте. Разница мячей 10-17. Николай Комличенко забил 3 гола. Под вопросом Хасимото, Байрамян и Калинин.

«Ахмат»

В середине августа грозненцы одержали домашнюю победу над «Динамо» (2:1), но выезд в гости к ЦСКА завершился поражением со счетом 0:2.

Перед международной паузой «Ахмат» дома одолел тульский «Арсенал» (2:1), но затем проиграл «Зениту» в Санкт-Петербурге со счетом 1:3.

В последнем матче РПЛ подопечные Талалаева на своем поле уступили «Краснодару» (0:2), но затем в матче Кубка России на выезде разгромили московский «Кайрат» (3:0)

Календарь и таблица РПЛ

После 8 туров РПЛ «Ахмат» с 9 очками на 11-м месте. Разница мячей 9-14, Даниил Уткин забил 3 гола. Не сыграет Бериша, под вопросом участие Богосаваца, Шелии, Кадырова и Тодоровича.

Прогноз и ставка

На победу «Ростова» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.55, на ничью в основное время — 3.30, а на победу «Ахмата» — 2.90.

В прошлом сезоне «Ростов» победил грозненцев дома 3:0 и на выезде 1:0. «Ахмат» победил ростовчан в гостевом матче 1/8 финала Кубка — 1:0.

Дома ростовская команда в этом сезоне Премьер-лиги еще не выигрывала (1 ничья, 3 поражения). Тем не менее, прогнозируем, что «Ростов» не проиграет .