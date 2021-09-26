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    Прервется ли черная полоса «Ростова» на матче с «Ахматом»?

    «Ростов» — «Ахмат». Прогноз, ставка (к. 2.13) на чемпионат России по футболу 26 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Ахмат»
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    «Ростов»
    В воскресенье, 26 сентября «Ростов» дома сыграет против грозненского «Ахмата» в 9-м туре РПЛ. Стартовый свисток на «Ростов Арене» будет дан в 16:30 по мск. «Ростов» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 26 Сентября 2021 года
    Ростов
  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 16:30 Ахмат Ахмат
  • Грозный
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.85
  • Ставка!
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    «Ростов»

    В начале августа команду возглавил Юрий Семин, но дебют ему не удался: на выезде «Ростов» упустил победу над «Химками» (1:1), а затем на своем поле проиграл ЦСКА со счетом 1:3.

    Первую победу ростовчане под руководством Семина одержали над «Нижним Новгородом» (2:1), но затем упустили победу над «Уралом» (1:1) на выезде и победу над «Краснодаром» (1:1) дома.

    В последнем матче РПЛ ростовчане на выезде проиграли «Крыльям Советов» (2:4), а потом в Кубке России уступили в гостях выступающей в ПФЛ «Чайке» (0:1).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 8 туров РПЛ «Ростов» с 6 очками идет на 14-м месте. Разница мячей 10-17. Николай Комличенко забил 3 гола. Под вопросом Хасимото, Байрамян и Калинин.

    «Ахмат»

    В середине августа грозненцы одержали домашнюю победу над «Динамо» (2:1), но выезд в гости к ЦСКА завершился поражением со счетом 0:2.

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  • 13/09/2021

    • Перед международной паузой «Ахмат» дома одолел тульский «Арсенал» (2:1), но затем проиграл «Зениту» в Санкт-Петербурге со счетом 1:3.

    В последнем матче РПЛ подопечные Талалаева на своем поле уступили «Краснодару» (0:2), но затем в матче Кубка России на выезде разгромили московский «Кайрат» (3:0)

    Календарь и таблица РПЛ

    После 8 туров РПЛ «Ахмат» с 9 очками на 11-м месте. Разница мячей 9-14, Даниил Уткин забил 3 гола. Не сыграет Бериша, под вопросом участие Богосаваца, Шелии, Кадырова и Тодоровича.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ростова» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.55, на ничью в основное время — 3.30, а на победу «Ахмата» — 2.90.

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    В прошлом сезоне «Ростов» победил грозненцев дома 3:0 и на выезде 1:0. «Ахмат» победил ростовчан в гостевом матче 1/8 финала Кубка — 1:0.

    Дома ростовская команда в этом сезоне Премьер-лиги еще не выигрывала (1 ничья, 3 поражения). Тем не менее, прогнозируем, что «Ростов» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют -нет» за 1.90 и ТМ 2,5 за 1.72.

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    «Ростов» — «Ахмат»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 26.09.2021. Прогнозы на футбол. Прервется ли черная полоса «Ростова» на матче с «Ахматом»?
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