Семин подал в отставку с поста главного тренера «Ростова»

подал в отставку с поста главного тренера «Ростова», сообщает официальный сайт донского клуба.

Решение было принято после встречи наставника и президента клуба Арташеса Арутюнянца.

«Благодарю Юрия Павловича за время, проведенное в "Ростове", за то, что он откликнулся и согласился принять нашу команду. Юрий Павлович — замечательный, порядочный человек и Тренер с большой буквы, настоящий профессионал.

Но это футбол, к сожалению, так бывает. Это жизнь. У нас с Юрием Павловичем останутся теплые и хорошие отношения. Желаю Юрию Павловичу крепкого здоровья и удачи», — заявил Арутюнянц.

Специалист отработал в клубе меньше двух месяцев. При нем «Ростов» одержал одну победу в семи матчах.

Исполняющим обязанности главного тренера «Ростова» стал Заур Тедеев. Он работает в системе клуба с 2019 года. В позапрошлом сезоне был назначен старшим тренером молодежной команды «Ростова».