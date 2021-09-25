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    Семин подал в отставку с поста главного тренера «Ростова»

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    Юрий Семин подал в отставку с поста главного тренера «Ростова», сообщает официальный сайт донского клуба.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    Решение было принято после встречи наставника и президента клуба Арташеса Арутюнянца.

    «Благодарю Юрия Павловича за время, проведенное в "Ростове", за то, что он откликнулся и согласился принять нашу команду. Юрий Павлович — замечательный, порядочный человек и Тренер с большой буквы, настоящий профессионал.

    Но это футбол, к сожалению, так бывает. Это жизнь. У нас с Юрием Павловичем останутся теплые и хорошие отношения. Желаю Юрию Павловичу крепкого здоровья и удачи», — заявил Арутюнянц.

    Специалист отработал в клубе меньше двух месяцев. При нем «Ростов» одержал одну победу в семи матчах.

    Исполняющим обязанности главного тренера «Ростова» стал Заур Тедеев. Он работает в системе клуба с 2019 года. В позапрошлом сезоне был назначен старшим тренером молодежной команды «Ростова».

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