В воскресенье, 26 сентября, «Брест» на своем поле примет «Метц» в рамках восьмого тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Велодром», начнется в 16:00 по московскому времени. «Брест» — «Метц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брест»

По итогам прошлого сезона Лиги 1 «пираты» с 41 очком заняли 17 место. В 38 турах «Брест» забил 50 голов и пропустил 66.

Новый сезон Лиги 1 «пираты» начали с двух ничьих со счетом 1:1: в гостях поделили очки с «Лионом», а на своем поле спасли в матче с «Ренном».

В следующих трех матчах коллектив потерпел поражения от ПСЖ (2:4), «Страсбурга» (1:3) и «Генгама» (2:4), после чего были ничьи 1:1 с «Анже» и «Клермоном» и поражение от «Нанта» (1:3).

Все прогнозы на Лигу 1

Тем самым клуб не знает побед во всех семи стартовых поединках первенства, из-за чего идет на 18-м месте с отставанием в один балл от спасительной 17-й строчки.

«Метц»

Гости являются второй худшей командой по результатам в Лиге 1. Они занимают предпоследнее место в турнирной таблице с тремя очками на счету и разницей -8 (7 забитых и 15 пропущенных).

В нынешнем сезоне команда потерпела четыре поражения и трижды сыграла вничью. В последних четырех турах она лишь проигрывала, где забила только раз.

«Метц» пропускал во всех семи поединках сезона. В среднем показатель составляет больше двух голов за игру.

Добавим, что в целом безвыигрышная серия команды в чемпионата Франции составляет 10 поединков с учетом прошлого сезона.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

Успех гостей оценивается в 3,75, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Брест» забьет в первые 30 минут матча за 3,20.