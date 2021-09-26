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    «Брест» — «Метц». Прогноз (к. 3.20) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 26 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Брест» — «Метц»
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    «Брест» идет на 18 месте
    В воскресенье, 26 сентября, «Брест» на своем поле примет «Метц» в рамках восьмого тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Велодром», начнется в 16:00 по московскому времени. «Брест» — «Метц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 26 Сентября 2021 года
    Брест
  • Франция. Лига 1
    •  Брест 16:00 Метц Метц
  • Франция. Лига 1
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.98
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.75
  • Ставка!
    •

    «Брест»

    По итогам прошлого сезона Лиги 1 «пираты» с 41 очком заняли 17 место. В 38 турах «Брест» забил 50 голов и пропустил 66.

    Новый сезон Лиги 1 «пираты» начали с двух ничьих со счетом 1:1: в гостях поделили очки с «Лионом», а на своем поле спасли в матче с «Ренном».

    В следующих трех матчах коллектив потерпел поражения от ПСЖ (2:4), «Страсбурга» (1:3) и «Генгама» (2:4), после чего были ничьи 1:1 с «Анже» и «Клермоном» и поражение от «Нанта» (1:3).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Тем самым клуб не знает побед во всех семи стартовых поединках первенства, из-за чего идет на 18-м месте с отставанием в один балл от спасительной 17-й строчки.

    «Метц»

    Гости являются второй худшей командой по результатам в Лиге 1. Они занимают предпоследнее место в турнирной таблице с тремя очками на счету и разницей -8 (7 забитых и 15 пропущенных).

    В нынешнем сезоне команда потерпела четыре поражения и трижды сыграла вничью. В последних четырех турах она лишь проигрывала, где забила только раз.

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    • «Метц» пропускал во всех семи поединках сезона. В среднем показатель составляет больше двух голов за игру.

    Добавим, что в целом безвыигрышная серия команды в чемпионата Франции составляет 10 поединков с учетом прошлого сезона.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

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    Успех гостей оценивается в 3,75, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — «Брест» забьет в первые 30 минут матча за 3,20.

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    «Брест» — «Метц»: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 26.09.2021. Прогнозы на футбол. Кто выйдет из зоны вылета?
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