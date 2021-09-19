В матче 6 тура французской Лиги 1 «Марсель» на «Велодроме» примет «Ренн». Событие запланировано на 19 сентября 18:00 мск. «Марсель» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

Не проиграл ни одной встречи в нынешнем сезоне. В чемпионате у «олимпийцев» 3 победы и ничья, а в Лиге Европы команда стартовала с ничьи.

16 сентября «Марсель» сыграл вничью 1:1 с московским «Локомотивом». Хозяева вышли вперед после гола Дженгиза Ундера, но не смогли удержать победный счет, при этом «Локо» доигрывал матч в меньшинстве.

Что касается чемпионата, то здесь коллектив Сампаоли показал неплохой футбол в последних двух турах. Со счетом 3:1 он выиграл у «Сент-Этьена» с результатом 2:0 обыграл «Монако».

Все прогнозы на Лигу 1

В турнирной таблице чемпионата Франции «Марсель» занимает четвертое место. У него 10 очков в активе, 10 забитых и 5 пропущенных мячей.

«Ренн»

«Ренн» в этом сезоне выступает еще и в Лиге конференций. Как раз на неделе коллектив сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2).

В чемпионате гости не могут выиграть уже 2 тура подряд. Они проиграли 0:2 «Анже» и с тем же результатом уступили «Реймсу».

«Ренну» в последнее время плохо дается игра на выезде. В Лиге 1 безвыигрышная серия составляет 4 поединка.

«Черно-красные» занимают 12 место в турнирной таблице чемпионата Франции. У них на счету 5 очков, 3 забитых и 6 пропущенных мячей.

Прогноз и ставка

«Марсель» выступает в роли фаворита. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.92. Победа «Ренна» оценивается коэффициентом 4.20. На ничью букмекеры предлагают коэффициент 4.20.

«Марсель» показывает неплохие результаты под руководством Хорхе Сампаоли. Три победы в чемпионате и ни одного поражения в пяти играх сезона это доказывают.

«Ренн» проиграл две встречи подряд и пропускал в четырех из пяти встреч сезона. Можно поставить на победу «Марселя».