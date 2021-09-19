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    «Алания» сразу покажет, кто в доме хозяин?

    «Алания» — «Металлург» Липецк. Прогноз, ставка (к. 2.37) на футбол, ФНЛ, 19 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Алания» — «Металлург» Липецк
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    Спартак Гогниев
    «Алания» сыграет на своем поле с «Металлургом» Липецк в рамках 12-го тура чемпионата России. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 18:00 мск. «Алания» — «Металлург» Липецк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Алания»

    Подопечные Спартака Гогниева верны генеральной линии своего наставника. «Барсы» залихватски атакуют, но часто ошибаются в тылах.

    На текущий момент в активе у «Алании» 19 очков. Осетины занимают лишь 6 строчку в турнирной таблице ФНЛ.

    В минувшем туре «Алания» сумела разжиться лишь одним баллом. Если точнее, потеря два очка, сыграв вничью с «Волгарем» (1:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    Отчетный поединок пропустит дисквалифицированный защитник Хетаг Кочиев. Впрочем, команде Гогниева нужно непременно обыгрывать одного из аутсайдеров лиги.

    «Металлург» Липецк

    Липчане все еще привыкают к суровым реалиям ФНЛ. Пока получается не ахти: 19 место в турнирной таблице.

    «Металлург» Липецк набрал только 7 очков. Причем забили липчане всего 10 мячей в 11 матчах, пропустив в свои ворота 30 (худший показатель в лиге!).

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    • В минувшем туре «Металлург» Липецк вновь уступил. На сей раз дома команда не устояла перед атаками «Спартака-2» (0:2).

    «Металлург» Липецк имеет очень проблемную линию обороны. Учитывая силу оппонента, рассчитывать на позитивный исход команде будет сложно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 1.19, на ничью за 6.40, а на «Металлург» Липецк — за 13.00.

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    Хозяева нестабильны, но в матчах с аутсайдерами не имеют права терять очки.

    «Металлурги» слишком много пропускают, и явно не сумеют остановить атаки соперника.

    Осетины показывают атакующий футбол, к тому же соперник пропускает, в среднем, почти три гола за матч. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.37.

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    «Алания» — «Металлург» Липецк: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 19.09.2021. Прогнозы на футбол. «Алания» сразу покажет, кто в доме хозяин?
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