«Алания» сыграет на своем поле с «Металлургом» Липецк в рамках 12-го тура чемпионата России. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 18:00 мск. «Алания» — «Металлург» Липецк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алания»

Подопечные Спартака Гогниева верны генеральной линии своего наставника. «Барсы» залихватски атакуют, но часто ошибаются в тылах.

На текущий момент в активе у «Алании» 19 очков. Осетины занимают лишь 6 строчку в турнирной таблице ФНЛ.

В минувшем туре «Алания» сумела разжиться лишь одним баллом. Если точнее, потеря два очка, сыграв вничью с «Волгарем» (1:1).

Прогнозы на ФНЛ

Отчетный поединок пропустит дисквалифицированный защитник Хетаг Кочиев. Впрочем, команде Гогниева нужно непременно обыгрывать одного из аутсайдеров лиги.

«Металлург» Липецк

Липчане все еще привыкают к суровым реалиям ФНЛ. Пока получается не ахти: 19 место в турнирной таблице.

«Металлург» Липецк набрал только 7 очков. Причем забили липчане всего 10 мячей в 11 матчах, пропустив в свои ворота 30 (худший показатель в лиге!).

В минувшем туре «Металлург» Липецк вновь уступил. На сей раз дома команда не устояла перед атаками «Спартака-2» (0:2).

«Металлург» Липецк имеет очень проблемную линию обороны. Учитывая силу оппонента, рассчитывать на позитивный исход команде будет сложно.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 1.19, на ничью за 6.40, а на «Металлург» Липецк — за 13.00.

Хозяева нестабильны, но в матчах с аутсайдерами не имеют права терять очки .

«Металлурги» слишком много пропускают, и явно не сумеют остановить атаки соперника.

Осетины показывают атакующий футбол, к тому же соперник пропускает, в среднем, почти три гола за матч. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.37.