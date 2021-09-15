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    В Лиссабоне будет результативный матч

    «Спортинг» — «Аякс». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, Лиги чемпионов, 15 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Аякс»
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    Дэви Классен
    15 сентября в Лиссабоне на стадионе «Жозе Альваладе» местный «Спортинг» сыграет с амстердамским «Аяксом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало — в 22:00 по мск. «Спортинг» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 15 Сентября 2021 года
    Спортинг
  • Лиссабон
    •  Спортинг 22:00 Аякс Аякс
  • Амстердам
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.50
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  • 2.40
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    «Спортинг»

    По итогам прошлого сезона «Спортинг» после длительного перерыва стал чемпионом Португалии, благодаря чему напрямую попал в основную стадию Лиги чемпионов.

    Стоит отметить, что «львы» в седьмой раз сыграют на групповом этапе самого престижного еврокубка в этом тысячелетии. Но лишь раз португальскому клубу удалось пробиться в плей-офф этого турнира.

    Случилось данное событие в далеком сезоне-2008/09, тогда в 1/8 финала лиссабонский коллектив уступил по сумме двух матчей «Баварии».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    К данной игре «Спортинг» подходит после ничьей с «Порту» 1:1 в чемпионате Португалии, где он идет среди лидеров. К слову, в данном сезоне он еще не знал горечи поражений.

    «Аякс»

    «Аякс» стал победителем чемпионата Нидерландов в прошлом сезоне, благодаря чему получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

    Отметим, что «божьи сыновья» в четвертый раз подряд выступят в основной части самого главного еврокубка. В сезоне-2018/19 команда добралась до полуфинала, где уступила по сумме двух матчей «Тоттенхэму».

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  • 11/09/2021

    • Всего амстердамская команда трижды выходила в плей-офф главного европейского турнира в последнее время. А вот в прошлом сезоне она не смогла выйти в плей-офф ЛЧ, пропустив вперед себя «Ливерпуль» и «Аталанту».

    На прошедших выходных «Аякс» добился победы над «Зволле» 2:0 в чемпионате страны, где он провел три встречи и еще там не уступал. Единственное поражение у коллектива было в Суперкубке Нидерландов от ПСВ — 0:4.

    Единственный раз между собой эти клубы играли в далеком 1988 году. И тогда в рамках 1/32 финала Кубка УЕФА дважды победили португальцы — 4:2 и 2:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Аякса» предлагают — 2.43.

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    На викторию «Спортинга» дают — 2.95, ничья оценена — в 3.62.

    Обе команды хорошо смотрятся в атаке, при этом в обороне регулярно допускают ошибки, поэтому у данного матча есть все шансы завершиться верховым исходом.

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    «Спортинг» — «Аякс»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 15.09.2021. Прогнозы на футбол. В Лиссабоне будет результативный матч
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