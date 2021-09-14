«Янг Бойз»
Эта команда считается едва ли не самой домашней в Европе. «Янг Бойз» принимает своих соперников на искусственном газоне, что для многих является сложностью.
В своем чемпионате «Янг Бойз» привычно борется за чемпионский титул. Правда, пока что команда занимает лишь 3 место, но ведь сыграно только 6 туров.
В минувшем туре чемпионата Швейцарии «Янг Бойз» вновь показал мастер-класс по игре в родных стенах. Лидер «Цюрих» не смог ничего противопоставить активности Кристиана Фасснахта и его партнеров (4:0).
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Отличные результаты в домашних матчах — отнюдь не главное достоинство этой команды. Швейцарцы способны доставить проблемы практически любому сопернику.
«Манчестер Юнайтед»
Возвращение Криштиану Роналду начало себя оправдывать с первого же матча португальца. Манкунианцы разгромили «Ньюкасл», а Роналду оформил дубль.
В своем чемпионате «Манчестер Юнайтед» мечтает вернуться на чемпионский трон. Пока что получается, но выводы после 4 сыгранных туров делать, все же, рановато.
Помимо Роналду, взять на себя игру способен его земляк Бруно Фернандеш. Хавбек забил уже 4 мяча в нынешнем сезоне АПЛ.
Нет сомнений, что даже без травмированного Маркуса Рэшфорда манкунианцы сыграют первым номером. Не будет сенсацией, что Роналду продолжит исправно забивать в составе старого нового клуба.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Юнайтед» за 1.40, на ничью за 4.75, а на «Янг Бойз» — за 7.00.
Швейцарцы отлично играют в родных стенах, но класс оппонента чересчур высокий.
Гости отлично атакуют, что наглядно продемонстрируют в отчетном поединке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.37.