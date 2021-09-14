«Янг Бойз» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 14 сентября, начало — в 19:45 мск. «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Янг Бойз»

Эта команда считается едва ли не самой домашней в Европе. «Янг Бойз» принимает своих соперников на искусственном газоне, что для многих является сложностью.

В своем чемпионате «Янг Бойз» привычно борется за чемпионский титул. Правда, пока что команда занимает лишь 3 место, но ведь сыграно только 6 туров.

В минувшем туре чемпионата Швейцарии «Янг Бойз» вновь показал мастер-класс по игре в родных стенах. Лидер «Цюрих» не смог ничего противопоставить активности Кристиана Фасснахта и его партнеров (4:0).

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Отличные результаты в домашних матчах — отнюдь не главное достоинство этой команды. Швейцарцы способны доставить проблемы практически любому сопернику.

«Манчестер Юнайтед»

Возвращение Криштиану Роналду начало себя оправдывать с первого же матча португальца. Манкунианцы разгромили «Ньюкасл», а Роналду оформил дубль.

В своем чемпионате «Манчестер Юнайтед» мечтает вернуться на чемпионский трон. Пока что получается, но выводы после 4 сыгранных туров делать, все же, рановато.

Помимо Роналду, взять на себя игру способен его земляк Бруно Фернандеш. Хавбек забил уже 4 мяча в нынешнем сезоне АПЛ.

Нет сомнений, что даже без травмированного Маркуса Рэшфорда манкунианцы сыграют первым номером. Не будет сенсацией, что Роналду продолжит исправно забивать в составе старого нового клуба.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Юнайтед» за 1.40, на ничью за 4.75, а на «Янг Бойз» — за 7.00.

Швейцарцы отлично играют в родных стенах, но класс оппонента чересчур высокий.

«Манчестер Юнайтед» силен в атаке, которая стала в разы сильнее с приходом Роналду .

Гости отлично атакуют, что наглядно продемонстрируют в отчетном поединке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.37.