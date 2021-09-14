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    Где Роналду, там много голов?

    «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 2.37) на футбол, Лига чемпионов, 14 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед»
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    Оле Гуннар Сульшер
    «Янг Бойз» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 14 сентября, начало — в 19:45 мск. «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 14 Сентября 2021 года
    Янг Бойз
  • Лига чемпионов. Группа F
    •  Янг Бойз 19:45 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
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    Коэффициенты на матч
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  • 5.00
  • 2
  • 1.40
  • Ставка!
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    «Янг Бойз»

    Эта команда считается едва ли не самой домашней в Европе. «Янг Бойз» принимает своих соперников на искусственном газоне, что для многих является сложностью.

    В своем чемпионате «Янг Бойз» привычно борется за чемпионский титул. Правда, пока что команда занимает лишь 3 место, но ведь сыграно только 6 туров.

    В минувшем туре чемпионата Швейцарии «Янг Бойз» вновь показал мастер-класс по игре в родных стенах. Лидер «Цюрих» не смог ничего противопоставить активности Кристиана Фасснахта и его партнеров (4:0).

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    Отличные результаты в домашних матчах — отнюдь не главное достоинство этой команды. Швейцарцы способны доставить проблемы практически любому сопернику.

    «Манчестер Юнайтед»

    Возвращение Криштиану Роналду начало себя оправдывать с первого же матча португальца. Манкунианцы разгромили «Ньюкасл», а Роналду оформил дубль.

    В своем чемпионате «Манчестер Юнайтед» мечтает вернуться на чемпионский трон. Пока что получается, но выводы после 4 сыгранных туров делать, все же, рановато.

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    • Помимо Роналду, взять на себя игру способен его земляк Бруно Фернандеш. Хавбек забил уже 4 мяча в нынешнем сезоне АПЛ.

    Нет сомнений, что даже без травмированного Маркуса Рэшфорда манкунианцы сыграют первым номером. Не будет сенсацией, что Роналду продолжит исправно забивать в составе старого нового клуба.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Юнайтед» за 1.40, на ничью за 4.75, а на «Янг Бойз» — за 7.00.

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    Швейцарцы отлично играют в родных стенах, но класс оппонента чересчур высокий.

    «Манчестер Юнайтед» силен в атаке, которая стала в разы сильнее с приходом Роналду.

    Гости отлично атакуют, что наглядно продемонстрируют в отчетном поединке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.37.

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    «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 14.09.2021. Прогнозы на футбол. Где Роналду, там много голов?
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