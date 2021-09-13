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    Казанский голевой обмен?

    «Рубин» — «Урал». Прогноз, ставка (к. 2.17) на футбол, РПЛ, 13 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Урал»
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    Леонид Слуцкий
    «Рубин» сыграет на своем поле с «Уралом» в рамках 7-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 18:30 мск. «Рубин» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 13 Сентября 2021 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 18:30 Урал Урал
  • Екатеринбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 5.70
  • Ставка!
    •

    «Рубин»

    «Рубин» проводят приличный сезон, претендуя на медали чемпионата. Главной ценностью казанцев является их надежная оборона (5 пропущенных голов).

    На текущий момент в активе у команды 11 набранных очков. Подопечные Леонида Слуцкого заслуженно находятся на 5 месте в турнирной таблице РПЛ, отставая лидера «Зенита» на три очка.

    В минувшем туре «Рубин» уступил. Выезд на Кубань в гости к Краснодару завершился фиаско (2:0).

    Все прогнозы на РПЛ

    Матчи против «Урала» даются казанцам нелегко. При этом, из пяти последних поединков «Рубин» выиграл в двух при одном поражении.

    «Урал»

    Эта команда стартовый отрезок сезона провалила. Надежды уральцев возложены на паузу на матчи сборных, что дало время на некую перезагрузку.

    На текущий момент «Урал» занимает 16 место с 2 очками в активе. Причем забили уральцы всего 2 мяча в 6 матчах, пропустив в свои ворота 9.

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    • В минувшем туре «Урал» добыл заслуженный балл. Дома команда расписала мировую с «Ростовом» (1:1).

    Игорь Шалимов, несомненно, постарается вдохнуть в команду новые эмоции. Выезд в Казань в этом плане может стать отправной точкой.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Рубин» за 1.71, на ничью за 3.75, а на «Урал» — за 5.40.

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    Хозяева находятся в лидирующей группе, и, вероятно, будут активно атаковать.

    «Урал» едет в гости за очками, но для этого нужно начинать забивать.

    Обе команды наверняка постараются активно сыграть в атаке, ведь одни мотивированы сохранить свои позиции, а другие — подняться из группы аутсайдеров. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.17.

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    «Рубин» — «Урал»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 13.09.2021. Прогнозы на футбол. Казанский голевой обмен?
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