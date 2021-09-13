«Эвертон» сыграет на своем поле с «Бернли» в рамках 4-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 22:00 мск. «Эвертон» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

«Эвертон» в начавшемся сезоне планирует побороться за самые высокие места. Все выглядит вполне реальным, тем более к этому располагают кадры.

На текущий момент в активе у «Эвертона» 7 очков после трех сыгранных туров. Команда занимает 8 место в турнирной таблице АПЛ.

В минувшем туре «Эвертон» добыл важнейшие три очка. «Ириски» на выезде переиграли «Брайтон» (0:2).

Все прогнозы на АПЛ

«Эвертон» в последнем домашнем матче с «Бернли» полгода назад уступил (1:2). Так что с реваншистскими настроениями у ливерпульцев полный порядок.

«Бернли»

Эта команда вряд ли осилит даже борьбу за экватор турнирной таблицы. По всей видимости, «Бернли» снова ждет борьба за выживание.

Вот и на текущий момент «Бернли» занимает 18 строчку в турнирной таблице. При этом команда забила только дважды, пропустив в свои ворота пять мячей.

В предыдущем туре чемпионата команда едва не добыла первую викторию в сезоне. «Бернли» вел в матче с «Лидсом», но упустил победу (1:1).

Впрочем, этот один балл оказался для команды премьерным в чемпионате. Теперь же придется столкнуться с еще более сильным оппонентом.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Эвертон» за 1.73, на ничью за 3.75, а на «Бернли» — за 5.20.

Хозяева вполне способны побороться за место в зоне Лиги чемпионов .

«Бернли» крайне слабо атакует, к тому же уступает «ирискам» в классе.

Хозяева превосходят соперника в классе, что и покажут с первых минут встречи. Наши прогноз и ставка — Победа «Эвертона» в 1 тайме с коэффициентом 2.37.