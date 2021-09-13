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    Все новости спорта

    «Эвертон» возьмет свое незамедлительно?

    «Эвертон» — «Бернли». Прогноз, ставка (к. 2.37) на футбол, АПЛ, 13 сентября 2021 года

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    Ришарлисон
    «Эвертон» сыграет на своем поле с «Бернли» в рамках 4-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 22:00 мск. «Эвертон» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Сентября 2021 года
    Эвертон
  • Ливерпуль
    •  Эвертон 22:00 Бёрнли Бёрнли
  • Бёрнли
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.72
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 5.00
  • Ставка!
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    «Эвертон»

    «Эвертон» в начавшемся сезоне планирует побороться за самые высокие места. Все выглядит вполне реальным, тем более к этому располагают кадры.

    На текущий момент в активе у «Эвертона» 7 очков после трех сыгранных туров. Команда занимает 8 место в турнирной таблице АПЛ.

    В минувшем туре «Эвертон» добыл важнейшие три очка. «Ириски» на выезде переиграли «Брайтон» (0:2).

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    «Эвертон» в последнем домашнем матче с «Бернли» полгода назад уступил (1:2). Так что с реваншистскими настроениями у ливерпульцев полный порядок.

    «Бернли»

    Эта команда вряд ли осилит даже борьбу за экватор турнирной таблицы. По всей видимости, «Бернли» снова ждет борьба за выживание.

    Вот и на текущий момент «Бернли» занимает 18 строчку в турнирной таблице. При этом команда забила только дважды, пропустив в свои ворота пять мячей.

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    • В предыдущем туре чемпионата команда едва не добыла первую викторию в сезоне. «Бернли» вел в матче с «Лидсом», но упустил победу (1:1).

    Впрочем, этот один балл оказался для команды премьерным в чемпионате. Теперь же придется столкнуться с еще более сильным оппонентом.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Эвертон» за 1.73, на ничью за 3.75, а на «Бернли» — за 5.20.

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    Хозяева вполне способны побороться за место в зоне Лиги чемпионов.

    «Бернли» крайне слабо атакует, к тому же уступает «ирискам» в классе.

    Хозяева превосходят соперника в классе, что и покажут с первых минут встречи. Наши прогноз и ставка — Победа «Эвертона» в 1 тайме с коэффициентом 2.37.

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    «Эвертон» — «Бернли»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 13.09.2021. Прогнозы на футбол. «Эвертон» возьмет свое незамедлительно?
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