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    «Ливерпуль» потеряет очки в матче с «Лидсом»?

    «Лидс» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.83) и ставки на чемпионат Англии 12 сентября 2021 года

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    Мохамед Салах
    «Ливерпуль» сыграет на выезде против «Лидса» в рамках четвертого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 18:30 мск. «Лидс» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Сентября 2021 года
    Лидс
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    •  Лидс 18:30 Ливерпуль Ливерпуль
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.75
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    «Лидс»

    «Лидс» стартовал не так, как планировал, но повода паниковать пока точно нет. После трех туров в его активе два очка.

    Команда Марсело Бьелсы провалила только одну игру — против «Манчестер Юнайтед». Встреча на «Олд Траффорд» завершилась поражением со счетом 1:5. Бывают такие дни, когда у соперника получается абсолютно все.

    Бруну Фернандеш тогда оформил хет-трик, а Поль Погба сделал покер из результативных передач.

    В первом домашнем матче «Лидс» сыграл вничью с «Эвертоном» — 2:2. По ходу встречи соперник дважды вел в счете, но в итоге «Лидс» показал характер и ушел от поражения.

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    • Гостевая ничья с «Бернли» (1:1) тоже успех, тем более и здесь команде Бьелсы тоже пришлось отыгрываться.

    «Лидс» забивал во всех матчах текущего сезона.

    «Ливерпуль»

    Тем временем «Ливерпуль» в трех матчах набрал семь очков. Не стопроцентный результат, но Юрген Клопп наверняка доволен.

    Хотя бы потому, что в предыдущем туре его команда встречалась с «Челси». Матч завершился вничью 1:1. «Мерсисайдцы» отыгрались после того, как соперник остался в меньшинстве

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    • У «Ливерпуля» при этом был целый тайм, чтобы забить второй мяч, но вряд ли стоит расстраиваться, учитывая невероятную надежность и дисциплину «Челси» в обороне.

    В матчах против «Норвича» и «Бернли» команда Клоппа одержала уверенные победы, забив в общей сложности пять мячей и ни разу не пропустив.

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    На данный момент можно сказать, что «Ливерпуль» вместе с «Манчестер Сити» и «Челси» будет одним из главных претендентов на титул.

    Прогноз и ставка

    На «Лидс» в этом матче можно поставить за 4.70, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Ливерпуля» — за 1.83.

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    Из-за странной позиции ФИФА и бразильской конфедерации футбола «Ливерпулю» в ближайшем матче не помогут Алиссон, Фабиньо и Роберто Фирмино. Ситуация такая же, как в случае с бразильскими игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

    Но после прошлого сезона, когда команда оказалась в невероятно сложной кадровой ситуации, «Ливерпуль» уже ничем не напугаешь.

    Ставка — победа «Ливерпуля» за 1.83. Гости воспользуется проблемами «Лидса», который все-таки не может похвастаться надежной игрой в обороне.

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    1.83
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    «Лидс» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 12.09.2021. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» потеряет очки в матче с «Лидсом»?
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