«Ливерпуль» сыграет на выезде против «Лидса» в рамках четвертого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 18:30 мск. «Лидс» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лидс»

«Лидс» стартовал не так, как планировал, но повода паниковать пока точно нет. После трех туров в его активе два очка.

Команда Марсело Бьелсы провалила только одну игру — против «Манчестер Юнайтед». Встреча на «Олд Траффорд» завершилась поражением со счетом 1:5. Бывают такие дни, когда у соперника получается абсолютно все.

Бруну Фернандеш тогда оформил хет-трик, а Поль Погба сделал покер из результативных передач.

В первом домашнем матче «Лидс» сыграл вничью с «Эвертоном» — 2:2. По ходу встречи соперник дважды вел в счете, но в итоге «Лидс» показал характер и ушел от поражения.

Гостевая ничья с «Бернли» (1:1) тоже успех, тем более и здесь команде Бьелсы тоже пришлось отыгрываться.

«Лидс» забивал во всех матчах текущего сезона.

«Ливерпуль»

Тем временем «Ливерпуль» в трех матчах набрал семь очков. Не стопроцентный результат, но Юрген Клопп наверняка доволен.

Хотя бы потому, что в предыдущем туре его команда встречалась с «Челси». Матч завершился вничью 1:1. «Мерсисайдцы» отыгрались после того, как соперник остался в меньшинстве

У «Ливерпуля» при этом был целый тайм, чтобы забить второй мяч, но вряд ли стоит расстраиваться, учитывая невероятную надежность и дисциплину «Челси» в обороне.

В матчах против «Норвича» и «Бернли» команда Клоппа одержала уверенные победы, забив в общей сложности пять мячей и ни разу не пропустив.

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На данный момент можно сказать, что «Ливерпуль» вместе с «Манчестер Сити» и «Челси» будет одним из главных претендентов на титул.

Прогноз и ставка

На «Лидс» в этом матче можно поставить за 4.70, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Ливерпуля» — за 1.83.

Из-за странной позиции ФИФА и бразильской конфедерации футбола «Ливерпулю» в ближайшем матче не помогут Алиссон, Фабиньо и Роберто Фирмино. Ситуация такая же, как в случае с бразильскими игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

Но после прошлого сезона, когда команда оказалась в невероятно сложной кадровой ситуации, «Ливерпуль» уже ничем не напугаешь.

Ставка — победа «Ливерпуля» за 1.83. Гости воспользуется проблемами «Лидса», который все-таки не может похвастаться надежной игрой в обороне.