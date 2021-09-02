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    Голевой обмен в Скопье?

    Северная Македония — Армения. Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, ЧМ-2022, 2 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Северная Македония — Армения
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    Ариян Адеми
    Северная Македония сыграет на своем поле с Арменией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 21:45 мск. Северная Македония — Армения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа J 02 Сентября 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.82
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 4.60
  • Ставка!
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    Сборная Северной Македонии

    Македонцы достойно показали себя на Евро. Между тем, в отборе на Мундиаль команда смотрится весьма выгодно.

    По итогам 3 сыгранных матчей в активе у сборной Северной Македонии 6 очков. На текущий момент команда занимает всего 2 место в турнирной таблице своей отборочной группы.

    В минувшем туре квалификации Северная Македония сотворила едва ли не главную сенсацию отборочного цикла. На выезде были повержены немцы (1:2).

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    С армянами сборная Северной Македонии пересекалась 10 раз. Причем соперники добыли по 4 победы.

    Сборная Армении

    Нынешний турнир сборная Армении начала очень даже удачно. По итогам 3 сыгранных туров команда набрала максимум очков и уверенно лидирует в своей группе.

    Последний матч в рамках квалификации получился для команды победным. Дома армяне переиграли Румынию (3:2).

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  • 30/08/2021

    • Выступление Армении в нынешней квалификации — настоящая сенсация. Вот только хватит ли команде силенок, дабы занять, хотя бы, второе итоговое место?!

    Потенциал у сборной Армении высокий, но все решится в ближайших матчах. И выезд в Скопье — неплохой шанс продлить свою успешную серию.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Северную Македонию за 1.97, на ничью за 3.35, а на Армению — за 4.29.

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    Македонцы неплохо играют дома, и явно постараются добыть три очка.

    Армяне пока не теряли очков, но хватит ли им запала на этот поединок?!

    Обе команды постараются найти свои шансы в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.06.

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    Северная Македония — Армения: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 02.09.2021. Прогнозы на футбол. Голевой обмен в Скопье?
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