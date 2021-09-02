Северная Македония сыграет на своем поле с Арменией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 21:45 мск. Северная Македония — Армения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Северной Македонии

Македонцы достойно показали себя на Евро. Между тем, в отборе на Мундиаль команда смотрится весьма выгодно.

По итогам 3 сыгранных матчей в активе у сборной Северной Македонии 6 очков. На текущий момент команда занимает всего 2 место в турнирной таблице своей отборочной группы.

В минувшем туре квалификации Северная Македония сотворила едва ли не главную сенсацию отборочного цикла. На выезде были повержены немцы (1:2).

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С армянами сборная Северной Македонии пересекалась 10 раз. Причем соперники добыли по 4 победы.

Сборная Армении

Нынешний турнир сборная Армении начала очень даже удачно. По итогам 3 сыгранных туров команда набрала максимум очков и уверенно лидирует в своей группе.

Последний матч в рамках квалификации получился для команды победным. Дома армяне переиграли Румынию (3:2).

Выступление Армении в нынешней квалификации — настоящая сенсация. Вот только хватит ли команде силенок, дабы занять, хотя бы, второе итоговое место?!

Потенциал у сборной Армении высокий, но все решится в ближайших матчах. И выезд в Скопье — неплохой шанс продлить свою успешную серию.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Северную Македонию за 1.97, на ничью за 3.35, а на Армению — за 4.29.

Македонцы неплохо играют дома, и явно постараются добыть три очка .

Армяне пока не теряли очков, но хватит ли им запала на этот поединок?!

Обе команды постараются найти свои шансы в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.06.