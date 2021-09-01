Сборная Норвегии сыграет на своем поле против Нидерландов в рамках четверого тура отборочного турнира на ЧМ-2022. Матч пройдет 1 сентября в Осло, начало — в 21:45 мск. Норвегия — Нидерланды: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Норвегия

В 1-м туре отбора к ЧМ-2022 Норвегия без особого сопротивления обыграла Гибралтар (3:0), а вот во второй игре квалификации сами уступили сборной Турции со счётом 0:3.

Затем в третьем поединке цикла сборная переиграла на выезде Черногорию с минимальным счетом. Таким образом, теперь она идет на четвертом месте с шестью очками.

После этого команда провела две товарищеские встречи. В первой она лишь с результатом 1:0 победила Люксембург, а во второй — уступила Греции (1:2).

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В Лиге наций, коллектив занял второе место в квартете второго дивизиона, уступив Австрии и опередив Северную Ирландию и Румынию.

Нидерланды

Сборная Нидерландов расположилась на второй строчке в группе G, имея на своем счету шесть набранных очков. На один балл ее опережают турки.

Подопечные тогда еще Франка де Бура начали квалификацию с выездного поражения от Турции (2:4), пропустив три мяча от Бурака Йылмаза.

Затем «Оранжевые» у себя дома одержали победу над Латвией (2:0), а в третьем туре разгромили Гибралтар (7:0).

Летом команда неудачно выступила на Евро-2020, вылетев в 1/8 финала от Чехии. Как следствие, в третий раз на тренерский мостик сборной пришел Луи ван Гал.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75.

Успех хозяев поля оценивается в 4,50, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — Нидерланды выиграют, и в матче будет забито два или больше голов за 2,20.