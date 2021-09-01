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    Как вернется ван Гал в сборную Нидерландов?

    Норвегия — Нидерланды. Прогноз (к. 2.20) и ставки на отбор ЧМ-2022 по футболу 1 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Норвегия — Нидерланды
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    Луи ван Гал
    Сборная Норвегии сыграет на своем поле против Нидерландов в рамках четверого тура отборочного турнира на ЧМ-2022. Матч пройдет 1 сентября в Осло, начало — в 21:45 мск. Норвегия — Нидерланды: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа G 01 Сентября 2021 года
    Норвегия
  • Осло
    •  Норвегия 21:45 Нидерланды Нидерланды
  • Амстердам
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.70
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.75
  • Ставка!
    •

    Норвегия

    В 1-м туре отбора к ЧМ-2022 Норвегия без особого сопротивления обыграла Гибралтар (3:0), а вот во второй игре квалификации сами уступили сборной Турции со счётом 0:3.

    Затем в третьем поединке цикла сборная переиграла на выезде Черногорию с минимальным счетом. Таким образом, теперь она идет на четвертом месте с шестью очками.

    После этого команда провела две товарищеские встречи. В первой она лишь с результатом 1:0 победила Люксембург, а во второй — уступила Греции (1:2).

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В Лиге наций, коллектив занял второе место в квартете второго дивизиона, уступив Австрии и опередив Северную Ирландию и Румынию.

    Нидерланды

    Сборная Нидерландов расположилась на второй строчке в группе G, имея на своем счету шесть набранных очков. На один балл ее опережают турки.

    Подопечные тогда еще Франка де Бура начали квалификацию с выездного поражения от Турции (2:4), пропустив три мяча от Бурака Йылмаза.

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  • 17/08/2021

    • Затем «Оранжевые» у себя дома одержали победу над Латвией (2:0), а в третьем туре разгромили Гибралтар (7:0).

    Летом команда неудачно выступила на Евро-2020, вылетев в 1/8 финала от Чехии. Как следствие, в третий раз на тренерский мостик сборной пришел Луи ван Гал.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,50, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — Нидерланды выиграют, и в матче будет забито два или больше голов за 2,20.

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    Норвегия — Нидерланды: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 01.09.2021. Прогнозы на футбол. Как вернется ван Гал в сборную Нидерландов?
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