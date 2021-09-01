1 сентября состоится матч отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Люксембурга и Азербайджана. Команды проведут встречу на стадионе «Жози Бартель». Начало в 21:45 мск. Люксембург — Азербайджан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Люксембург

Пока другие команды участвовали в Евро-2020, сборная Люксембурга отдыхала. Последние матчи команда провела в начале июня, в которых не смогла одержать победу. Люксембург минимально проиграл Норвегии и Шотландии.

В предыдущих двух матчах отбора на ЧМ команда уступила сборной Португалии со счетом 1:3, но при этом смогла разжиться очками в игре с Ирландией, одержав минимальную победу.

Из пяти матчей 2021 года с учетом всех турниров хозяева выиграли только один. Во остальных четырех они терпели неудачу.

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Люксембург выступает в группе А. Там он занимает третье место и от лидеров их отделяет 4 очка.

Азербайджан

Сборная Азербайджана тоже не играла на Евро-2020, но при этом она провела на один товарищеский поединок больше. 27 мая команда проиграла Турции 1:2, 2 июня она обыграла Белоруссию 2:1, а 6 июня проиграла Молдавии.

Победа над Белоруссией стала первой с 8 сентября 2020 года. Перед ней гости не могли выиграть 10 матчей подряд. В этом году Азербайджан проиграл 5 из 6 матчей с учетом всех выступлений.

В квалификации на ЧМ «милли» провели встречи с лидерами группы — Сербией (1:2) и Португалией (0:1).

Перед этим матчем азербайджанцы занимают последнее пятое место в таблице с разнице голов -2.

Прогноз и ставка

Фаворитом за 2.23 выступает сборная Люксембурга. На победу Азербайджана нам предлагают поставить с коэффициентом 3.65. Котировка от букмекеров на ничью составляет 3.20.

Если смотреть по результатам этой квалификации, то Люксембург выглядит интереснее. У команды уже есть первая победа и при этом она забила гол в ворота Португалии, что уже говорит о многом.