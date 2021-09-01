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    Сборная Люксембурга постарается сблизиться с сербами в таблице

    Люксембург — Азербайджан. Прогноз (к. 2.23) и ставки на футбол, квалификация ЧМ-2022, 1 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Люксембург — Азербайджан
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    1 сентября состоится матч отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Люксембурга и Азербайджана. Команды проведут встречу на стадионе «Жози Бартель». Начало в 21:45 мск. Люксембург — Азербайджан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа A 01 Сентября 2021 года
    Люксембург
  • Люксембург
    •  Люксембург 21:45 Азербайджан Азербайджан
  • Баку
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    Коэффициенты на матч
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    Люксембург

    Пока другие команды участвовали в Евро-2020, сборная Люксембурга отдыхала. Последние матчи команда провела в начале июня, в которых не смогла одержать победу. Люксембург минимально проиграл Норвегии и Шотландии.

    В предыдущих двух матчах отбора на ЧМ команда уступила сборной Португалии со счетом 1:3, но при этом смогла разжиться очками в игре с Ирландией, одержав минимальную победу.

    Из пяти матчей 2021 года с учетом всех турниров хозяева выиграли только один. Во остальных четырех они терпели неудачу.

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    Люксембург выступает в группе А. Там он занимает третье место и от лидеров их отделяет 4 очка.

    Азербайджан

    Сборная Азербайджана тоже не играла на Евро-2020, но при этом она провела на один товарищеский поединок больше. 27 мая команда проиграла Турции 1:2, 2 июня она обыграла Белоруссию 2:1, а 6 июня проиграла Молдавии.

    Победа над Белоруссией стала первой с 8 сентября 2020 года. Перед ней гости не могли выиграть 10 матчей подряд. В этом году Азербайджан проиграл 5 из 6 матчей с учетом всех выступлений.

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    • В квалификации на ЧМ «милли» провели встречи с лидерами группы — Сербией (1:2) и Португалией (0:1).

    Перед этим матчем азербайджанцы занимают последнее пятое место в таблице с разнице голов -2.

    Прогноз и ставка

    Фаворитом за 2.23 выступает сборная Люксембурга. На победу Азербайджана нам предлагают поставить с коэффициентом 3.65. Котировка от букмекеров на ничью составляет 3.20.

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    Если смотреть по результатам этой квалификации, то Люксембург выглядит интереснее. У команды уже есть первая победа и при этом она забила гол в ворота Португалии, что уже говорит о многом.

    Победа в этом матче позволит хозяевам приблизиться к сербам на расстояние одного пункта. Тогда 4 сентября у них будет шанс побороться с ними за второе место в группе. Вряд ли Люксембург собирается упустить такую возможность. Прогноз и ставка — победа Люксембурга за 2.23.

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    Люксембург — Азербайджан: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 01.09.2021. Прогнозы на футбол. Сборная Люксембурга постарается сблизиться с сербами в таблице
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