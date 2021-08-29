«Наполи» сыграет на выезде с «Дженоа» в рамках второго тура чемпионата Италии. Матч пройдет 29 августа в Генуе, начало — в 19:30 мск. «Дженоа» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дженоа»

Новый сезон в Серии А начался для «Дженоа» с болезненного поражения от миланского «Интера».

Генуэзский клуб пропустил на поле действующего чемпиона четыре мяча. Игра была сделана в первые 15 минут, когда «нерадзурри» дважды поразили ворота гостей.

Как и в прошлом году, в начале сезона «Дженоа» выглядит абсолютно разобранной.

Хотя в Кубке Италии команда Давиде Баллардини выиграла в первом раунде у «Перуджи» (3:2). Но это все равно чуть-чуть не тот уровень.

«Наполи»

Тем временем «Наполи» в первом туре одержал домашнюю победу над «Венецией» — 2:0.

Несмотря на то, что это была победа всего лишь над новичком Серии А, в Неаполе все равно остались очень довольны. Потому что с 22-й минуты после удаления нигерийского форварда Виктора Осимхена команда играла вдесятером.

И эта ситуация показала, что «Наполи» отлично подготовился к сезону. После перерыва команда Лучано Спаллетти забила два мяча, а могла и больше, если бы Лоренцо Инсинье реализовал пенальти.

Также стоит добавить, что летом в одном из товарищеских матчей «Наполи» разгромил «Баварию» со счетом 3:0.

Прогноз и ставка

На «Дженоа» в этом матче можно поставить за 6.30, ничью букмекеры предлагают за 4.75, а победу «Наполи» — за 1.58.

Возможно, дома «Дженоа» сможет забить один мяч, но на большее хозяевам вряд ли стоит рассчитывать. Судя по всему, генуэзцев в этом сезоне ждет непростая борьба за выживание.

Ставка — победа «Наполи» + больше 2,5 за 2.19.

Также можно рассмотреть ставку на то, что «Наполи» забьет в обоих таймах за 2.26.