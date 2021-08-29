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    «Наполи» забьет в Генуе больше двух мячей?

    «Дженоа» — «Наполи». Прогноз (к. 2.19) и ставки на чемпионат Италии 29 августа 2021 года

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    «Наполи»
    «Наполи» сыграет на выезде с «Дженоа» в рамках второго тура чемпионата Италии. Матч пройдет 29 августа в Генуе, начало — в 19:30 мск. «Дженоа» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 29 Августа 2021 года
    Дженоа
  • Генуя
    •  Дженоа 19:30 Наполи Наполи
  • Неаполь
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.50
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.55
  • Ставка!
    •

    «Дженоа»

    Новый сезон в Серии А начался для «Дженоа» с болезненного поражения от миланского «Интера».

    Генуэзский клуб пропустил на поле действующего чемпиона четыре мяча. Игра была сделана в первые 15 минут, когда «нерадзурри» дважды поразили ворота гостей.

    Как и в прошлом году, в начале сезона «Дженоа» выглядит абсолютно разобранной.

    Хотя в Кубке Италии команда Давиде Баллардини выиграла в первом раунде у «Перуджи» (3:2). Но это все равно чуть-чуть не тот уровень.

    «Наполи»

    Тем временем «Наполи» в первом туре одержал домашнюю победу над «Венецией» — 2:0.

    Несмотря на то, что это была победа всего лишь над новичком Серии А, в Неаполе все равно остались очень довольны. Потому что с 22-й минуты после удаления нигерийского форварда Виктора Осимхена команда играла вдесятером.

    И эта ситуация показала, что «Наполи» отлично подготовился к сезону. После перерыва команда Лучано Спаллетти забила два мяча, а могла и больше, если бы Лоренцо Инсинье реализовал пенальти.

    Также стоит добавить, что летом в одном из товарищеских матчей «Наполи» разгромил «Баварию» со счетом 3:0.

    Прогноз и ставка

    На «Дженоа» в этом матче можно поставить за 6.30, ничью букмекеры предлагают за 4.75, а победу «Наполи» — за 1.58.

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    Возможно, дома «Дженоа» сможет забить один мяч, но на большее хозяевам вряд ли стоит рассчитывать. Судя по всему, генуэзцев в этом сезоне ждет непростая борьба за выживание.

    Ставка — победа «Наполи» + больше 2,5 за 2.19.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что «Наполи» забьет в обоих таймах за 2.26.

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    «Дженоа» — «Наполи»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 29.08.2021. Прогнозы на футбол. «Наполи» забьет в Генуе больше двух мячей?
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