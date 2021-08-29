«Барселона»
«Барса» на прошлой неделе потеряла первые очки. Гостевой матч против «Атлетика» завершился вничью 1:1.
На самом деле, нормальный результат, ни о каком провале не может быть и речи. Играть с басками в Бильбао всегда непросто. И дело тут совершенно не в том, что у каталонцев теперь нет Лео Месси.
Если говорить о матче с «Атлетиком», то расстроил, в первую очередь, не результат, а травма Жерара Пике. Капитан повредил икроножную мышцу, из-за чего точно пропустит предстоящую встречу с «Хетафе».
Кроме того, не сыграет Эрик Гарсия, получивший красную карточку. Молодой защитник был, пожалуй, худшим в матче с «Атлетиком».
В центре обороны против «Хетафе», скорее всего, сыграют Рональд Араухо и Клеман Лангле.
«Хетафе»
Тем временем «Хетафе» пока не выигрывал и не забивал. Клуб из пригорода Мадрида ждет еще один непростой сезон.
В первом туре «Хетафе» проиграл на выезде «Валенсии» — 0:1. Тут интересно, что соперник оказался в меньшинстве уже на третьей минуте, но команда Мичела так и не воспользовалась численным преимуществом.
Во втором туре «Хетафе» снова уступил. На этот раз «Севилье» — с тем же счетом 0:1.
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Интересно, что летом «Хетафе» регулярно забивал в товарищеских встречах, но в официальных матчах у команды совершенно не ладится игра в нападении.
Прогноз и ставка
На «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.42, ничью букмекеры предлагают за 5.20, а победу «Хетафе» — за 9.50.
До этого сезона встретить подобный коэффициент на «Барсу» в подобных матчах было просто невозможно. Но теперь, после переходе Месси в «Пари Сен-Жермен», в каталонской команде сомневаются все больше и больше.
И зря. Матч первого тура против «Реал Сосьедада» показал, что
Ставка — победа «Барселоны» с форой (-1,5) за 2.27.