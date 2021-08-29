«Барселона» сыграет на своем поле против «Хетафе» в третьем туре чемпионата Испании. Матч пройдет 29 августа, начало — в 18:00 мск. «Барселона» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

«Барса» на прошлой неделе потеряла первые очки. Гостевой матч против «Атлетика» завершился вничью 1:1.

На самом деле, нормальный результат, ни о каком провале не может быть и речи. Играть с басками в Бильбао всегда непросто. И дело тут совершенно не в том, что у каталонцев теперь нет Лео Месси.

Если говорить о матче с «Атлетиком», то расстроил, в первую очередь, не результат, а травма Жерара Пике. Капитан повредил икроножную мышцу, из-за чего точно пропустит предстоящую встречу с «Хетафе».

Кроме того, не сыграет Эрик Гарсия, получивший красную карточку. Молодой защитник был, пожалуй, худшим в матче с «Атлетиком».

В центре обороны против «Хетафе», скорее всего, сыграют Рональд Араухо и Клеман Лангле.

«Хетафе»

Тем временем «Хетафе» пока не выигрывал и не забивал. Клуб из пригорода Мадрида ждет еще один непростой сезон.

В первом туре «Хетафе» проиграл на выезде «Валенсии» — 0:1. Тут интересно, что соперник оказался в меньшинстве уже на третьей минуте, но команда Мичела так и не воспользовалась численным преимуществом.

Во втором туре «Хетафе» снова уступил. На этот раз «Севилье» — с тем же счетом 0:1.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Интересно, что летом «Хетафе» регулярно забивал в товарищеских встречах, но в официальных матчах у команды совершенно не ладится игра в нападении.

Прогноз и ставка

На «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.42, ничью букмекеры предлагают за 5.20, а победу «Хетафе» — за 9.50.

До этого сезона встретить подобный коэффициент на «Барсу» в подобных матчах было просто невозможно. Но теперь, после переходе Месси в «Пари Сен-Жермен», в каталонской команде сомневаются все больше и больше.

И зря. Матч первого тура против «Реал Сосьедада» показал, что «Барселона» по-прежнему очень классно играет на «Камп Ноу».

Ставка — победа «Барселоны» с форой (-1,5) за 2.27.