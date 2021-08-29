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    Сможет ли «Барселона» выиграть у «Хетафе» с крупным счетом?

    «Барселона» — «Хетафе». Прогноз (к. 2.27) и ставки на чемпионат Испании 29 августа 2021 года

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    Антуан Гризманн
    «Барселона» сыграет на своем поле против «Хетафе» в третьем туре чемпионата Испании. Матч пройдет 29 августа, начало — в 18:00 мск. «Барселона» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 29 Августа 2021 года
    Барселона
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    «Барселона»

    «Барса» на прошлой неделе потеряла первые очки. Гостевой матч против «Атлетика» завершился вничью 1:1.

    На самом деле, нормальный результат, ни о каком провале не может быть и речи. Играть с басками в Бильбао всегда непросто. И дело тут совершенно не в том, что у каталонцев теперь нет Лео Месси.

    Если говорить о матче с «Атлетиком», то расстроил, в первую очередь, не результат, а травма Жерара Пике. Капитан повредил икроножную мышцу, из-за чего точно пропустит предстоящую встречу с «Хетафе».

    Кроме того, не сыграет Эрик Гарсия, получивший красную карточку. Молодой защитник был, пожалуй, худшим в матче с «Атлетиком».

    В центре обороны против «Хетафе», скорее всего, сыграют Рональд Араухо и Клеман Лангле.

    «Хетафе»

    Тем временем «Хетафе» пока не выигрывал и не забивал. Клуб из пригорода Мадрида ждет еще один непростой сезон.

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    • В первом туре «Хетафе» проиграл на выезде «Валенсии» — 0:1. Тут интересно, что соперник оказался в меньшинстве уже на третьей минуте, но команда Мичела так и не воспользовалась численным преимуществом.

    Во втором туре «Хетафе» снова уступил. На этот раз «Севилье» — с тем же счетом 0:1.

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    Интересно, что летом «Хетафе» регулярно забивал в товарищеских встречах, но в официальных матчах у команды совершенно не ладится игра в нападении.

    Прогноз и ставка

    На «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.42, ничью букмекеры предлагают за 5.20, а победу «Хетафе» — за 9.50.

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    До этого сезона встретить подобный коэффициент на «Барсу» в подобных матчах было просто невозможно. Но теперь, после переходе Месси в «Пари Сен-Жермен», в каталонской команде сомневаются все больше и больше.

    И зря. Матч первого тура против «Реал Сосьедада» показал, что «Барселона» по-прежнему очень классно играет на «Камп Ноу».

    Ставка — победа «Барселоны» с форой (-1,5) за 2.27.

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    «Барселона» — «Хетафе»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 29.08.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Барселона» выиграть у «Хетафе» с крупным счетом?
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