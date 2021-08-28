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    «Ницца» и «Бордо» устроят голевую зарубу?

    «Ницца» — «Бордо». Прогноз и ставка (к. 1.83) на футбольный матч французской Лиги 1 28 августа 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Бордо»
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    Марио Лемина
    В четвертом туре чемпионата Франции «Ницца» будет принимать «Бордо». Матч пройдет на стадионе «Альянц Ривьера» 28 августа. Начало встречи — в 18:00 мск. «Ницца» — «Бордо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 28 Августа 2021 года
    Ницца
  • Франция. Лига 1
    •  Ницца 18:00 Бордо Бордо
  • Бордо
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.63
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 5.30
  • Ставка!
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    «Ницца»

    Команда из Ниццы, участвовавшая в жаркой заварушке в недавнем поединке с «Марселем», провела в Лиге 1 два полных матча из трех. В этих играх она получила 4 очка и оказалась шестой в таблице.

    В первой встрече «Ницца» на «Альянц Ривьера» принимала «Реймс». В матче, где у подопечных Кристофа Гальтье было преимущество, соперник сумел отстоять на ноль, а поединок закончился вничью — 0:0.

    В ходе второго тура «Ницца» отправилась в гости к «Лиллю» на «Пьер Моруа». В противостоянии с действующими чемпионами «орлята» добыли крупную победу (4:0).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Самый жаркий матч состоялся 22 августа против «Марселя». Там «Ницца» вела 1:0, но из-за массовой потасовки с участием болельщиков встречу пришлось прервать.

    «Бордо»

    Футбольный клуб из одноименного города, в отличие от «Ниццы», не пережил никаких форс-мажорных событий и провел три спокойных матча, в которых заработал 2 балла и оказался 15-м в таблице.

    Дебютную встречу сезона 2021/22 «Бордо» организовал на своем поле против новичка Лиги 1 — «Клермона». Дерзкий соперник огорчил всех, кто собрался на «Стад-де-Бордо». Хозяева проиграли всухую (0:2).

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    • Спустя неделю после провального старта подопечные Владимира Петковича отправились на «Велодром», где смогли скатать ничейку с «Марселем» (2:2).

    Вернувшись домой, «Бордо» принял «Анже». В этом поединке стороны обменялись голами в первом тайме и в итоге разошлись миром — 1:1.

    Прогноз и ставка

    Победа «Ниццы» оценивается в 1.64, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.30, а на победу «Бордо» — 5.50.

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    На старте нового сезона «Ницца» провела два результативных матча, в которых забила 4 гола и ни разу не пропустила.

    Очевидно, что у команды Гальтье большие амбиции на предстоящий розыгрыш Лиги 1. Поэтому проигрывать на своем поле не самому сильному «Бордо» было бы нелогично, но это не значит, что гости просто так отдадут очки. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 за 1.83.

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    «Ницца» — «Бордо»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 28.08.2021. Прогнозы на футбол. «Ницца» и «Бордо» устроят голевую зарубу?
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