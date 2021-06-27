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    «Цинциннати» прервет серию поражений в играх с «Торонто»?

    «Торонто» — «Цинциннати». Прогноз и ставка (к. 2.26) на футбол, МЛС, 27 июня 2021 года

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    «Цинциннати»
    В ночь с 26 на 27 июня в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Торонто» на своем поле примет «Цинциннати». Игра стартует в 02:00 по мск. «Торонто» — «Цинциннати»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Торонто»

    «Торонто» после девяти проведенных встреч с пятью очками расположился на 13 строке в турнирной таблице Восточной конференции.

    Начали канадцы текущее первенство с 3-матчевой безвыигрышной серии, где дважды проиграли, после чего обыграли дома 2:0 «Коламбус Крю» и сыграли вничью 1:1 в гостях с «Нью-Йорк Сити».

    Затем они выдали 4-матчевую серию из поражений,пропустив за это время девять голов, а забить смогли пять. В минувшем игровом дне «красные» уступили на выезде 2:3 «Нэшвиллу».

    «Цинциннати»

    «Цинциннати» с семью набранными баллами в восьми проведенных встречах находится на 12 позиции в Восточной конференции, уступая зоне плей-офф аж шесть пунктов.

    «Оранжево-синие» стартовали в этом чемпионате с мирового результата, сыграв вничью на выезде против «Нэшвилла» со счетом 2:2. Затем была серия из трех фиаско подряд, где два были разгромными.

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    И только в пятой игре команда добыла первую викторию в сезоне, переиграв на выезде «Монреаль» со счетом 2:1. После этого она потерпела два фиаско подряд.

    В это период «Цинциннати» поочередно в родных стенах был повержен «Нью-Инглэнд Революшн» 0:1 и «Колорадо» 0:2, а в минувшем туре коллектив обыграл 1:0 в гостях «Чикаго Файр».

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    В истории противостояний этих клубов побеждал только «Торонто» — 2:1, 5:1 и 1:0.

    Прогноз и ставка на «Торонто» — «Цинциннати»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Торонто» — 1.67, победа «Цинциннати» — 4.70, ничья — 4.24.

    Хотя «Цинциннати» только и проигрывал «Торонто», но сейчас вполне может прервать эту неудачную серию, так как канадцы в данный момент находятся в неважной форме. Наш прогноз — Х2.

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    «Торонто» — «Цинциннати»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 27.06.2021. Прогнозы на футбол. «Цинциннати» прервет серию поражений в играх с «Торонто»?
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