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    БАТЭ не оставит шансов динамовцам?

    «Динамо» Минск — БАТЭ. Прогноз, ставка (к. 2.65) на футбол, чемпионат Белоруссии, 19 июня 2021 года

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    «Динамо» Минск сыграет на своем поле с БАТЭ в рамках 13-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 19 июня, начало — в 20:45 мск. «Динамо» Минск — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 19 Июня 2021 года
    Динамо Минск
  • Минск
    •  Динамо Минск 20:45 БАТЭ БАТЭ
  • Борисов
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
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    «Динамо» Минск

    «Динамо» Минск снова переживает перетряску. Леонид Кучук уже покинул клуб, и теперь к новым берегам столичный фрегат поведет Артем Челядинский.

    Правда, молодой наставник — пока лишь исполняющий обязанности. Тем не менее, хозяйство ему досталось неплохое.

    В минувшем туре «Динамо» Минск добыло очередную победу. На выезде был жестоко бит «Спутник» (0:5).

    Все прогнозы на футбол

    В 12 сыгранных матчах «Динамо» забило 21 мяч. При этом в свои ворота пропущено только 7 мячей. Впрочем, 4 место — явно не тот результат, на который рассчитывалось изначально.

    БАТЭ

    БАТЭ намерен вернуть себе чемпионство. Однако, шансов на это пока не столь много: солигорцы ушли в отрыв.

    БАТЭ в 12 встречах настрелял 26 мячей. Больше (на один гол) сумел забить лишь лидер солигорский «Шахтер».

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    • В минувшем туре БАТЭ сумел победить. Дома борисовцы разгромили крепкий «Неман» со счетом 3:0.

    Отрадно, что наконец-то открыл счет своим голам в чемпионате форвард Николай Сигневич. Так что теперь основная цель — догнать и перегнать оторвавшихся на 7 пунктов «горняков».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 2.65, на ничью за 3.30, а на «Динамо» Минск — за 2.70.

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    Хозяева неудачно играют против БАТЭ, и явно не сумеют прервать неудачную тенденцию.

    БАТЭ на всех парах несется за солигорцами, так что будет атаковать с первых минут.

    Гости выиграли в последних пяти поединках, так что наверняка продолжат успешную серию. Наши прогноз и ставка — Победа БАТЭ с коэффициентом 2.65.

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