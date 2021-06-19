«Динамо» Минск сыграет на своем поле с БАТЭ в рамках 13-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 19 июня, начало — в 20:45 мск. «Динамо» Минск — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Минск

«Динамо» Минск снова переживает перетряску. Леонид Кучук уже покинул клуб, и теперь к новым берегам столичный фрегат поведет Артем Челядинский.

Правда, молодой наставник — пока лишь исполняющий обязанности. Тем не менее, хозяйство ему досталось неплохое.

В минувшем туре «Динамо» Минск добыло очередную победу. На выезде был жестоко бит «Спутник» (0:5).

Все прогнозы на футбол

В 12 сыгранных матчах «Динамо» забило 21 мяч. При этом в свои ворота пропущено только 7 мячей. Впрочем, 4 место — явно не тот результат, на который рассчитывалось изначально.

БАТЭ

БАТЭ намерен вернуть себе чемпионство. Однако, шансов на это пока не столь много: солигорцы ушли в отрыв.

БАТЭ в 12 встречах настрелял 26 мячей. Больше (на один гол) сумел забить лишь лидер солигорский «Шахтер».

В минувшем туре БАТЭ сумел победить. Дома борисовцы разгромили крепкий «Неман» со счетом 3:0.

Отрадно, что наконец-то открыл счет своим голам в чемпионате форвард Николай Сигневич. Так что теперь основная цель — догнать и перегнать оторвавшихся на 7 пунктов «горняков».

Прогноз и ставка

Букмекеры Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 2.65, на ничью за 3.30, а на «Динамо» Минск — за 2.70.

Хозяева неудачно играют против БАТЭ, и явно не сумеют прервать неудачную тенденцию.

БАТЭ на всех парах несется за солигорцами, так что будет атаковать с первых минут .

Гости выиграли в последних пяти поединках, так что наверняка продолжат успешную серию. Наши прогноз и ставка — Победа БАТЭ с коэффициентом 2.65.