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    «Астана» вновь обыграет удобного соперника

    «Атырау» — «Астана». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, чемпионат Казахстана, 18 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Атырау» — «Астана»
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    «Астана»
    В пятницу, 18 июня, в 16-м туре чемпионата Казахстана по футболу «Атырау» в домашнем матче сыграет с «Астаной». Поединок начнется в 17:00 по мск. «Атырау» — «Астана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Атырау»

    «Атырау» прошлый сезон провел в первой лиге, где стал победителем в одной из групп и добился повышения в классе.

    В элите казахского 2-кратный серебряный призер после 15 туров находится на восьмом месте среди 14 участников, имея на своем счету 21 очко, но отставание от третьей строки составляет всего два пункта.

    Стартовали «нефтяники» очень неудачно, проиграв в четырех первых поединках. Однако затем уступили лишь дважды за последующие 11 игровых дней при трех мировых исходах и шести викториях.

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    К данному матчу «Атырау» подходит после гостевого поражения от «Актобе» со счетом 0:1, а перед этим коллектив поочередно одолел на выезде 1:0 «Кызылжар» и на своей территории 2:0 «Акжайык».

    «Астана»

    «Астана» после 15 проведенных встреч имеет в своем активе 35 очков, с которыми разместилась на первой позиции в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на три балла.

    Коллектив из Нур-Султана пока в текущем первенстве еще не знал горечи поражений, выиграв десять встреч при пяти мировых результатах. У него самая высокая результативность — 33 забитых мяча, пропустил 13 голов.

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    • К данному поединку «желто-голубые» подходят с серией из трех ничьих подряд , расписав за этот период домашнюю мировую с «Кайратом» и «Тоболом» (по 1:1), а также выездную с «Каспием» из Актау 2:2.

    Вне родных стен «Астана» добилась пяти викторий и три раза сыграла вничью, разница забитых и пропущенных составляет 18:8.

    В игре первого круга «Астана» на своем поле разгромила «Атырау» со счетом 6:2. Отметим, что столичный коллектив вышел победителем в играх с «нефтяниками» в последних 11 случаях.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Астаны» предлагают — 1.74.

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    На викторию «Атырау» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.76.

    «Астана» после 3-матчевой ничейной серии в данном поединке будет настроена только на победу. Прогнозируем, что гости добудут викторию над столь удобным для них соперником. Наша ставка на эту игру — победа «Астаны» с форой (-1).

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