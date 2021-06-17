В четверг, 17 июня, в 13-м туре белорусской высшей лиги ФК «Минск» на своей арене сыграет с «Энергетик-БГУ». Стартовый свисток будет дан в 18:00 по мск. «Минск» — «Энергетик-БГУ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Минск»

ФК «Минск» с 16 зачетными пунктами разместился на восьмой позиции в турнирной таблице белорусского первенства, значительно оторвавшись от опасной зоны.

В минувшем туре чемпионата «горожане» в Мозыре смогли переиграть местную «Славию» 2:1, а перед этим они потерпели крупное выездное поражение от «Гомеля» со счетом 0:5, тем самым прервав свою 3-матчевую беспроигрышную серию.

В этот удачный период столичный коллектив расписал домашнюю мировую с «Витебском» 3:3 и гостевую со «Слуцком» 2:2, а также смог добиться виктории над «Динамо» Брест со счетом 1:0.

Все прогнозы на футбол

В родных стенах в текущем чемпионате «Минск» добыл всего одну викторию, три раза делил очки с оппонентами и раз уступил. Разница мячей в этих играх составляет 9:10.

«Энергетик-БГУ»

После 12 проведенных туров «Энергетик-БГУ» с 15 набранными очками находится на девятой позиции в турнирной таблице белорусского первенства, уступая балл предстоящему противнику.

Начали текущий чемпионат «энергетики» с победного результата, за которым последовала 8-матчевая безвыигрышная серия, где они три встречи свели вничью и пять раз терпели фиаско.

После этого неудачного периода коллектив вышел победителем из трех последних игр . Сперва он поочередно по 1:0 переиграл «Слуцк» дома и в Бресте местное «Динамо», а в минувшем туре по-волевому справился с «Гомелем», выиграв 3:2.

В гостях в текущем чемпионате Белоруссии «Энергетик-БГУ» смог выиграть только раз, еще одну игру он закончил вничью и трижды терпел фиаско, разница забитых и пропущенных — 4:7.

В минувшем сезоне эти клубы обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:2.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Минска» — 2.50, победа «Энергетик-БГУ» — 2.60, ничья — 3.40.

Прогнозируем, что в этом поединке прервется победная серия «энергетиков», которые в гостях не особо убедительны. В общем, ставим в этой игре на хозяев с 0 форой.