Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Франция — ГерманияСамострел. «Трехцветные» победили Германию благодаря автоголу Сборная ПортугалииРасклады Евро-2020: группа F Криштиану РоналдуРекордный матч Роналду. Криштиану забил дважды, огорчив Венгрию
  • 01:42
    • Календарь РПЛ 2021/2022 опубликован на LiveSport.Ru
  • 23:55
    • Автогол Хуммельса принес сборной Франции победу над Германией
  • 22:15
    • Олич покинул пост тренера ЦСКА
  • 22:00
    • Финляндия — Россия: на что ставят?
  • 20:52
    • Сборная Португалии вырвала победу у Венгрии, забив три гола за восемь минут
  • 19:59
    • УЕФА допустит «Ювентус» к участию в Лиге чемпионов
  • 19:33
    • На Кубке Америки сдан 41 положительный тест на коронавирус
    Все новости спорта

    Прервется ли победное шествие «энергетиков»?

    «Минск» — «Энергетик-БГУ». Прогноз, ставка (к. 1.87) на футбол, чемпионат Белоруссии, 17 июня 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Белоруссии Прогнозы на Высшую лигу Белоруссии Календарь Высшей лиги Белоруссии
    Прогноз и ставки на «Минск» — «Энергетик-БГУ»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    ФК «Минск»
    В четверг, 17 июня, в 13-м туре белорусской высшей лиги ФК «Минск» на своей арене сыграет с «Энергетик-БГУ». Стартовый свисток будет дан в 18:00 по мск. «Минск» — «Энергетик-БГУ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Минск»

    ФК «Минск» с 16 зачетными пунктами разместился на восьмой позиции в турнирной таблице белорусского первенства, значительно оторвавшись от опасной зоны.

    В минувшем туре чемпионата «горожане» в Мозыре смогли переиграть местную «Славию» 2:1, а перед этим они потерпели крупное выездное поражение от «Гомеля» со счетом 0:5, тем самым прервав свою 3-матчевую беспроигрышную серию.

    В этот удачный период столичный коллектив расписал домашнюю мировую с «Витебском» 3:3 и гостевую со «Слуцком» 2:2, а также смог добиться виктории над «Динамо» Брест со счетом 1:0.

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах в текущем чемпионате «Минск» добыл всего одну викторию, три раза делил очки с оппонентами и раз уступил. Разница мячей в этих играх составляет 9:10.

    «Энергетик-БГУ»

    После 12 проведенных туров «Энергетик-БГУ» с 15 набранными очками находится на девятой позиции в турнирной таблице белорусского первенства, уступая балл предстоящему противнику.

    Начали текущий чемпионат «энергетики» с победного результата, за которым последовала 8-матчевая безвыигрышная серия, где они три встречи свели вничью и пять раз терпели фиаско.

  • Лучший матч тура. Сборная Голландии вырвала победу у Украины
  • Сборная Нидерландов победила со счетом 3:2 команду Украины в матче 1-го тура группы С на Евро-2020. Рассказываем, как это было
  • 14/06/2021

    • После этого неудачного периода коллектив вышел победителем из трех последних игр. Сперва он поочередно по 1:0 переиграл «Слуцк» дома и в Бресте местное «Динамо», а в минувшем туре по-волевому справился с «Гомелем», выиграв 3:2.

    В гостях в текущем чемпионате Белоруссии «Энергетик-БГУ» смог выиграть только раз, еще одну игру он закончил вничью и трижды терпел фиаско, разница забитых и пропущенных — 4:7.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В минувшем сезоне эти клубы обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:2.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Минска» — 2.50, победа «Энергетик-БГУ» — 2.60, ничья — 3.40.

    Прогнозируем, что в этом поединке прервется победная серия «энергетиков», которые в гостях не особо убедительны. В общем, ставим в этой игре на хозяев с 0 форой.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.71
  • Прогноз на матч Томпсон — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Карацев — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Федерер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Финляндия — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  6.25
  • Прогноз на матч Финляндия — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Финляндия — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Турция — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  5.05
  • Прогноз на матч Турция — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  5.10
  • Экспресс дня 16 июня
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Италия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.06
  • Прогноз на матч Италия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.30
  • Прогноз на матч Группа E на Евро-2020
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Шапекоэнсе
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Голландия — Украина
  • Лучший матч тура. Сборная Голландии вырвала победу у Украины
    • 01:11 14/06/2021     Бельгия — Россия
  • Беспомощность. Сборная России начала Евро-2020 с крупного поражения
    • 00:57 13/06/2021     Дания — Финляндия
  • Драма в Копенгагене. Финны обыграли Данию в прерванном матче
    • 23:31 12/06/2021
    «Минск» — «Энергетик-БГУ»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 17.06.2021. Прогнозы на футбол. Прервется ли победное шествие «энергетиков»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на Евро-2020Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры