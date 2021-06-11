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    Обоюдная забивная тенденция продолжится?

    «Славия» Мозырь — «Минск». Прогноз, ставка (к. 1.77) на футбол, чемпионат Белоруссии, 11 июня 2021 года

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    «Славия» Мозырь
    В пятницу, 11 июня, в 12-м туре белорусской высшей лиги в Мозыре местная «Славия» сыграет с ФК «Минск». Стартовый свисток будет дан в 18:00 по мск. «Славия» Мозырь — «Минск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Славия» Мозырь

    После 11 сыгранных туров «Славия» находится на 13 позиции в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, имея в своей копилке восемь баллов, опережая всего на пункт опасную зону.

    «Славяне» неудачно провели последние две игры чемпионата, проиграв обе. Сперва в этом отрезке они потерпели домашнее фиаско от «Гомеля» 2:4, а затем уступили в Борисове БАТЭ со счетом 0:3.

    Перед этим клуб из Мозыря в четырех сыгранных встречах добился двух викторий, переиграв 2:1 «Слуцк» дома и 2:0 «Спутник» в гостях, а также сыграл вничью с брестским «Динамо» 1:1 на своей арене и проиграл 1:2 в Бресте «Руху».

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    Пять из восьми баллов «Славия» в этом чемпионате заработала на своей арене, раз выиграв при двух мировых и трех фиаско, разница забитых и пропущенных — 7:10.

    «Минск»

    ФК «Минск» с 13 зачетными пунктами разместился на десятой позиции в турнирной таблице белорусского первенства, оторвавшись на шесть баллов от опасной зоны.

    В минувшем туре чемпионата «горожане» потерпели крупное выездное поражение от «Гомеля» со счетом 0:5. Этим фиаско они прервали свою 3-матчевую беспроигрышную серию.

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    • В этот период столичный коллектив расписал домашнюю мировую с «Витебском» 3:3 и гостевую со «Слуцком» 2:2, а также смог добиться виктории над «Динамо» Брест — 1:0.

    Вне родных стен «Минск» в текущем чемпионате разжился семью очками, дважды победив при одной ничьей и трех фиаско, разница мячей — 6:10.

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    В прошлом сезоне «Минск» дважды обыграл «Славию»: 2:1 на своем поле и 3:1 в Мозыре.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Славии» — 2.70, победа «Минска» — 2.89, ничья — 3.12.

    За последние 11 очных встреч только в одном случае не забивали оба коллектива. Прогнозируем, что обоюдная забивная тенденция будет и на этот раз. Так что ставим в этой игре — обе забьют: да.

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