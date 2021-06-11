В пятницу, 11 июня, в 12-м туре белорусской высшей лиги в Мозыре местная «Славия» сыграет с ФК «Минск». Стартовый свисток будет дан в 18:00 по мск. «Славия» Мозырь — «Минск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Славия» Мозырь

После 11 сыгранных туров «Славия» находится на 13 позиции в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, имея в своей копилке восемь баллов, опережая всего на пункт опасную зону.

«Славяне» неудачно провели последние две игры чемпионата, проиграв обе. Сперва в этом отрезке они потерпели домашнее фиаско от «Гомеля» 2:4, а затем уступили в Борисове БАТЭ со счетом 0:3.

Перед этим клуб из Мозыря в четырех сыгранных встречах добился двух викторий, переиграв 2:1 «Слуцк» дома и 2:0 «Спутник» в гостях, а также сыграл вничью с брестским «Динамо» 1:1 на своей арене и проиграл 1:2 в Бресте «Руху».

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Пять из восьми баллов «Славия» в этом чемпионате заработала на своей арене, раз выиграв при двух мировых и трех фиаско, разница забитых и пропущенных — 7:10.

«Минск»

ФК «Минск» с 13 зачетными пунктами разместился на десятой позиции в турнирной таблице белорусского первенства, оторвавшись на шесть баллов от опасной зоны.

В минувшем туре чемпионата «горожане» потерпели крупное выездное поражение от «Гомеля» со счетом 0:5. Этим фиаско они прервали свою 3-матчевую беспроигрышную серию.

В этот период столичный коллектив расписал домашнюю мировую с «Витебском» 3:3 и гостевую со «Слуцком» 2:2, а также смог добиться виктории над «Динамо» Брест — 1:0.

Вне родных стен «Минск» в текущем чемпионате разжился семью очками, дважды победив при одной ничьей и трех фиаско, разница мячей — 6:10.

В прошлом сезоне «Минск» дважды обыграл «Славию»: 2:1 на своем поле и 3:1 в Мозыре.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Славии» — 2.70, победа «Минска» — 2.89, ничья — 3.12.

За последние 11 очных встреч только в одном случае не забивали оба коллектива. Прогнозируем, что обоюдная забивная тенденция будет и на этот раз. Так что ставим в этой игре — обе забьют: да.