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    «Рыси» отправят в ворота соперника пару мячей

    «Энергетик-БГУ» — «Гомель». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, чемпионат Белоруссии, 11 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Энергетик-БГУ» — «Гомель»
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    «Гомель»
    11 июня в Борисове «Энергетик-БГУ» сыграет с «Гомелем» в 12-м туре чемпионата Белоруссии по футболу. Встерча начнется в 20:00 по мск. «Энергетик-БГУ» — «Гомель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Энергетик-БГУ»

    После 11 проведенных туров «Энергетик-БГУ» с 12 набранными очками находится на 11 позиции в турнирной таблице белорусского первенства, оторвавшись на пять баллов от опасной строки.

    Начали текущий чемпионат «энергетики» в победного результата, за которым последовала 8-матчевая безвыигрышная серия, где они три встречи свели вничью и пять раз терпели фиаско.

    После этого неудачного периода коллектив вышел победителем из двух последних игр, поочередно переиграв в них по 1:0 «Слуцк» дома и в Бресте местное «Динамо».

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    В шести домашних поединках «Энергетик» смог разжиться восемью баллами, выиграв две игры при двух мировых исходах и таком же количестве поражений, разница мячей — 7:5.

    «Гомель»

    «Гомель» провел прошлый сезон в первой лиге, заняв там второе место и повысился в классе. В элите на текущий момент он идет на третьей строке, набрав в 11 играх 21 очко.

    Пока в вышке «рыси» потерпели лишь два поражения, уступив в гостях БАТЭ 2:3 еще в начальных турах и брестскому «Динамо» 0:1 несколько игровых дней тому назад.

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    • Еще «зелено-белые» в текущем первенстве трижды расписывали мировые и выиграли шесть игр. Две из побед пришлись на последние матчи, где они поочередно расправились в Мозыре со «Славией» 4:2 и в родных стенах с «Минском» 5:0.

    Вне родных стен «Гомель» разжился всего восемью очками, дважды выиграв при двух мировых и двух фиаско, разница забитых и пропущенных в них составляет 9:8.

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    Последние раз эти команды играли между собой в 2019 году. И тогда на поле «Энергетика» была ничья 1:1, а в Гомеле победили хозяева 3:0.

    Прогноз и ставка на «Энергетик-БГУ» — «Гомель»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Гомеля» — 1.81, победа «Энергетик-БГУ» — 4.30, ничья — 3.70.

    Гости демонстрируют неплохую результативность, зачастую забивая за игру более одного мяча. Поэтому ожидаем, что «Гомель» сможет отправить в ворота соперника хотя бы два гола.

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