В ночь с 6 на 7 июня во втором туре бразильской Серии А «Палмейрас» на своем стадионе сыграет с «Шапекоэнсе». Встреча начнется в 00:15 по мск. «Палмейрас» — «Шапекоэнсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Палмейрас»

«Палмейрас» прошлый сезон может занести себе в актив. Коллектив стал победителем Кубка Либертадорес , правда, в чемпионате занял только седьмое место, проиграв чемпиону аж 13 баллов.

Клуб из Сан-Паулу в этом сезоне пока удачно играет в КЛ, легко преодолев групповую стадию, на которой стал первым в своем квартете, выиграв пять встреч и одну игру проиграл.

В чемпионате Паулиста «поросята» добрались до финала соревнования, но там выступили неудачно, уступив в двухматчевом противостоянии «Сан-Паулу», сыграв 0:0 дома и потерпев выездное фиаско со счетом 0:2.

Все прогнозы на футбол

В первом туре нового розыгрыша Серии А «Палмейрас» проиграл действующему чемпиону в лице «Фламенго» 0:1 на его поле, после чего в первом матче 1/16 финала Кубка страны переиграл в гостях 1:0 второлиговый «Регатас».

«Шапекоэнсе»

«Шапекоэнсе» в прошлом сезоне выступал в Серии Б, где стал победителем задолго до завершения чемпионата и получил билет в класс сильнейших.

После завершения первенства клуб из города Шапеко выступил в чемпионате Катариненсе, добравшись в этом турнире до финала, но там проиграл «Аваи», уступив 1:2 в гостях и сыграв 1:1 дома.

На старте новой Серии А «зелено-белые» потерпели разгромное фиаско на своей арене от «Брагантино» со счетом 0:3, а потом в Кубке страны на стадии 1/16 финал а в первом поединке дома одолели 3:1 АБС, представляющий Серию Д.

Последний раз эти клубы играли между собой в 2019 году. И тогда дважды победил «Палмейрас»: 1:0 дома и 2:1 в гостях.

Прогноз и ставка на «Палмейрас» — «Шапекоэнсе»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Палмейраса» предлагают — 1.32.

На викторию «Шапекоэнсе» дают — 9.90, ничья оценена — в 5.30

Пока «Шапекоэнсе» не может освоится в элите, поэтому от данной встречи стоит ожидать сухой виктории хозяев.