В воскресенье, 30 мая, «Нант» на своем поле примет «Тулузу» в ответном переходном матче за право сыграть в Лиге 1 в следующем сезоне. Встреча, которая пройдет на стадионе «Божуар», начнется в 19:00 по московскому времени. «Нант» — «Тулуза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нант»

По итогам сезона во французской Лиге 1 «Нант» занял 18-е место в турнирной таблице, набрав 40 очков.

В заключительном туре «канарейки» на своем поле потерпели поражение от «Монпелье» (1:2) и не сумели покинуть зону переходных матчей, поэтому вынуждены сражаться за выживание.

В первом матче против «Тулузы» подопечные Антуана Комбуаре одержали победу (2:1) благодаря голам Людовика Бласа и Рандаля Коло Муани в первом тайме.

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У «Нанта» нет серьезных кадровых проблема, хотя после игры в Тулузе Комбуаре признался, что многие его футболисты испытывают усталость после напряженного сезона.

«Тулуза»

«Тулуза» финишировала третьей в турнирной таблице Лиги 2, набрав 70 очков в 38 сыгранных турах.

Команда Патриса Гаранда до последних туров боролась за прямое попадание в высший дивизион, но в итоге все-таки пропустила вперед «Клермон».

В полуфинале переходного турнира «фиолетовые» без особых проблем прошли «Греноболь» (0:3), а в первом матче финала не оправдали ожиданий, проиграв дома «Нанту» (1:2), хотя точный удар Дейера Мачадо оставляет определенные шансы.

Игроки «Тулузы» Рубен Габриэльсен и Стив Мвуэ отбыли дисквалификации и теперь готовы помочь своей команде.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Нанта» — 1.96, победа «Тулузы» — 4.00, ничья — 3.40.

Первая игра завершилась минимальным успехом «канареек», поэтому можно сказать, что интрига в противостоянии еще жива.

Да, «фиолетовые» проиграли на своем поле, но они больше владели мячом, нанесли больше ударов по воротам и заработали больше угловых.

У команды Патриса Гаранда определенно есть мощь в атаке, так что она должна вновь забить, как, впрочем, и «Нант». Наш прогноз и ставка — «обе команды забьют» за 1.98.

Также можно присмотреться к ставке «гости не проиграют» за 1.84. Разница в классе между командами не столь существенна, поэтому можно предположить, что «Тулуза» как минимум не проиграет.