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    «Астана» не допустит потери очков?

    «Каспий» — «Астана». Прогноз, ставка (к. 1.76) на футбол, чемпионат Казахстана, 29 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Каспий» — «Астана»
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    Марин Томасов
    «Каспий» сыграет на своем поле с «Астаной» в рамках 14-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 29 мая, начало — в 15:00 мск. «Каспий» — «Астана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Каспий»

    «Каспий» нынешний сезон начал многообещающе. Команда из Актау после 13 матчей занимает высокое 5 место.

    Минувший тур для команды получился весьма успешным. На выезде был крупно обыгран «Акжайык» (0:3).

    19 набранных очков — почтенный результат! Да и вообще, кто бы мог ожидать от скромной команды такого рывка?!

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    С «Астаной» команда из Актау играет не слишком удачно. Из четырех матчей лишь один стал победным при трех поражениях.

    «Астана»

    «Астана» на текущий момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 5 пунктов.

    Главное ударное качество столичного клуба — мощная атака. Игроки «Астаны» настреляли уже 30 мячей, пропустив в свои ворота только 10.

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    • «Астана» в минувшем поединке расписала мировую с действующим чемпионом страны «Кайратом» (1:1). Впрочем, главным конкурентом клуба из Нур-Султана сейчас является «Тобол».

    «Астана» заметно прибавила в нынешнем сезоне. Кризис прошлого чемпионата постепенно начинает забываться, и, вероятнее всего, теперь никто и ничто не помешает команде вернуть себе титул сильнейшей в Казахстане.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Астану» за 1.76, на ничью за 3.58, а на «Каспий» — за 4.62.

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    Хозяева проводят неплохой отрезок, но с лидером тягаться им вряд ли по силам.

    «Астана» выглядит на голову сильнее всех своих оппонентов, и наверняка возьмет очередные три очка.

    Гости серьезно превосходят в классе своего соперника, и наверняка добьются своего. Наши прогноз и ставка — Победа «Астаны» с коэффициентом 1.76

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