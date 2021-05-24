В понедельник, 24 мая, в поединке 41-го тура испанской Сегунды «Кастельон» на своем стадионе примет мадридский «Райо Вальекано». Стартовый свисток будет дан в 22:00 по мск. «Кастельон» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кастельон»

«Кастельон» ведет борьбу за выживание. Сейчас он в зоне вылета, на 20 месте. У коллектива на счету 41 балл и отставание в три пункта от 18 спасительной строки.

После удачной серии с конца марта и по середину апреля, где левантийцы выиграли трижды в четырех поединках, затем они выдали 5-матчевую безвыигрышную серию в рамках чемпионата.

В этот период «ушастые» сперва дважды сыграли вничью, а затем уступили в трех последующих играх, поочередно потерпев фиаско от«Понферрадины» (0:2) в родных стенах, а также на выезде от «Картахены» (0:1) и «Сарагосы» (0:3) в минувшем туре.

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Только два из последних семи домашних матчей «Кастельон» проиграл. Еще в этом отрезке коллектив добился четырех викторий и одну встречу свел вничью.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» с 64 баллами находится на седьмой строке в турнирной таблице Сегунды. Прямое повышение команде не грозит, а от зоны плей-офф ее отделяют только дополнительные показатели.

В финишном отрезке последних шести встреч «великаны» потерпели только одну неудачу, проиграв в начале месяца на выезде аутсайдеру «Сабаделю» со счетом 0:2.

Также «пчелы» в это время трижды сыграли вничью и добились двух викторий, которые пришлись на минувшие два тура, где они поочередно переиграли в гостях 2:1 «Фуэнлабраду» и на своем поле 4:1 «Овьедо».

Из 12 последних выездных игр чемпионата клуб из Мадрида проиграл всего дважды, четыре поединка он свел вничью и в шести случаях вышел победителем.

В первом круге «Райо» в Мадриде одолел «Кастельон» со счетом 2:1.

Прогноз и ставка на «Кастельон» — «Райо Вальекано»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Райо Вальекано» — 2.32, победа «Кастельона» — 3.80, ничья — 2.83.

Так как обе команды будут нацелены на завоевание баллов, то вполне от них можно ожидать обмена забитыми мячами. Наша ставка и прогноз — обе забьют: да.