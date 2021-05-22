«Сельта»
У «Сельты» на счету находится 53 набранных очка, с которыми она находится на восьмой позиции в турнирной таблице, где и закончит первенство и в еврокубки не попадет.
«Небесно-голубые» блестяще проводят заключительный отрезок турнира. После того, как они месяц тому назад проиграли на выезде «Реал Сосьедаду» (1:2), затем галисийцы выиграли пять последующих встреч чемпионата.
В этот удачный период коллектив из Виго на своей арене переиграл 2:1 «Осасуну», 2:0 «Леванте» и 1:0 «Хетафе», а также на выезде справился с «Вильярреалом» (4:2) и «Барселоной» (2:1) в минувшем игровом дне.
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«Сельта» выиграла последние три домашние поединка, а перед этим имела 4-матчевую серию без викторий, где по два раза уступала и играла вничью.
«Бетис»
«Бетис» с 58 очками идет на шестой строке, дающей билет в Лигу Европы, но седьмой (зона Лиги конференций) «Вильярреал» отстает только по дополнительным показателям.
Клуб из Севильи не проигрывает в рамках Примеры уже на протяжении десяти встреч. Правда, в этом отрезке он добился всего лишь трех викторий и семь раз сыграл вничью.
В своей последней проведенной игре первенства «зелено-белые» минимально одолели на своей арене «Уэску» (1:0), а туром ранее они поделили очки на выезде с «Эйбаром», сыграв 1:1.
Вне родных стен «Бетис» не может выиграть в последних пяти поединках чемпионата, проиграв за это время в одном матче и четыре раза сыграв вничью.
В первом круге «Бетис» дома обыграл «Сельту» со счетом 2:1, а в прошлом сезоне севильцы в поединках с галисийцами набрали четыре очка, победив 2:1 в родных стенах и расписав мировую в гостях 1:1.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Бетиса» предлагают — 2.16.
На викторию «Сельты» дают — 3.30, ничья оценена — в 4.02.
Галисийцы на финише сезона набрали превосходную форму, выиграв уже пять матчей подряд. Они вполне