БАТЭ
БАТЭ нынешний чемпионат начал не совсем удачно. Команда занимает лишь 3 место по итогам 9 сыгранных туров, имея в своем активе 20 пунктов.
Борисовский клуб намерен вернуть себе золотые медали. Вот только пока что в это не верится: солигорский «Шахтер» выглядит мощнее.
В минувшем туре команда на пару с «Рухом» выдала голевой спектакль. Результатом его стала победа БАТЭ (3:2).
БАТЭ уже серьезно отстал от лидера. Впрочем, сыграна лишь треть чемпионата, и шансы ликвидировать гандикап в 7 пунктов имеются.
«Спутник»
Новичок высшего дивизиона пока не радует. Команда сразу же оккупировала последнюю строчку, и имеет лишь 3 очка в активе.
Именно «Спутник» — главный кандидат на вылет из элиты. Тем паче, команда в 9 матчах пропустила уже 20 раз. Ужас!
«Спутник» атакует катастрофически слабо. Новичок лиги сумел отличиться лишь трижды, и это — в 9 играх!
Минувший тур не выбился из общей тенденции. «Спутник» дома бесславно уступил «Славии» (0:2).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.11, на ничью за 14.00, а на «Спутник» — за 17.10.
Гости выглядят откровенно беспомощными, и ничего не сумеют противопоставить гранду.
БАТЭ пытается нагнать солигорцев, так что не имеет право на потерю очков.
Класс соперников несопоставим, и после перерыва БАТЭ уж точно покажет класс в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.75 с коэффициентом 1.76