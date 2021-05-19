БАТЭ сыграет на своем поле со «Спутником» в рамках 10-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 19 мая, начало — в 20:45 мск. БАТЭ — «Спутник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

БАТЭ

БАТЭ нынешний чемпионат начал не совсем удачно. Команда занимает лишь 3 место по итогам 9 сыгранных туров, имея в своем активе 20 пунктов.

Борисовский клуб намерен вернуть себе золотые медали. Вот только пока что в это не верится: солигорский «Шахтер» выглядит мощнее.

В минувшем туре команда на пару с «Рухом» выдала голевой спектакль. Результатом его стала победа БАТЭ (3:2).

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БАТЭ уже серьезно отстал от лидера. Впрочем, сыграна лишь треть чемпионата, и шансы ликвидировать гандикап в 7 пунктов имеются.

«Спутник»

Новичок высшего дивизиона пока не радует. Команда сразу же оккупировала последнюю строчку, и имеет лишь 3 очка в активе.

Именно «Спутник» — главный кандидат на вылет из элиты. Тем паче, команда в 9 матчах пропустила уже 20 раз. Ужас!

«Спутник» атакует катастрофически слабо. Новичок лиги сумел отличиться лишь трижды, и это — в 9 играх!

Минувший тур не выбился из общей тенденции. «Спутник» дома бесславно уступил «Славии» (0:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.11, на ничью за 14.00, а на «Спутник» — за 17.10.

Гости выглядят откровенно беспомощными, и ничего не сумеют противопоставить гранду.

БАТЭ пытается нагнать солигорцев, так что не имеет право на потерю очков.

Класс соперников несопоставим, и после перерыва БАТЭ уж точно покажет класс в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.75 с коэффициентом 1.76