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    Мастер-класс от БАТЭ во втором тайме?

    БАТЭ — «Спутник». Прогноз, ставка (к. 1.76) на футбол, чемпионат Белоруссии, 19 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на БАТЭ — «Спутник»
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    Максим Скавыш
    БАТЭ сыграет на своем поле со «Спутником» в рамках 10-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 19 мая, начало — в 20:45 мск. БАТЭ — «Спутник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    БАТЭ

    БАТЭ нынешний чемпионат начал не совсем удачно. Команда занимает лишь 3 место по итогам 9 сыгранных туров, имея в своем активе 20 пунктов.

    Борисовский клуб намерен вернуть себе золотые медали. Вот только пока что в это не верится: солигорский «Шахтер» выглядит мощнее.

    В минувшем туре команда на пару с «Рухом» выдала голевой спектакль. Результатом его стала победа БАТЭ (3:2).

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    БАТЭ уже серьезно отстал от лидера. Впрочем, сыграна лишь треть чемпионата, и шансы ликвидировать гандикап в 7 пунктов имеются.

    «Спутник»

    Новичок высшего дивизиона пока не радует. Команда сразу же оккупировала последнюю строчку, и имеет лишь 3 очка в активе.

    Именно «Спутник» — главный кандидат на вылет из элиты. Тем паче, команда в 9 матчах пропустила уже 20 раз. Ужас!

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    • «Спутник» атакует катастрофически слабо. Новичок лиги сумел отличиться лишь трижды, и это — в 9 играх!

    Минувший тур не выбился из общей тенденции. «Спутник» дома бесславно уступил «Славии» (0:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.11, на ничью за 14.00, а на «Спутник» — за 17.10.

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    Гости выглядят откровенно беспомощными, и ничего не сумеют противопоставить гранду.

    БАТЭ пытается нагнать солигорцев, так что не имеет право на потерю очков.

    Класс соперников несопоставим, и после перерыва БАТЭ уж точно покажет класс в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.75 с коэффициентом 1.76

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