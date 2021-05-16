«Ростов»
«Сельмаши» занимают 9 место с 43 очками. Для них в этом сезоне все уже решено. В 29 играх подопечные Валерия Карпина 13 раз победили, 12 раз проиграли и дважды сыграли вничью.
В прошлом туре «Ростов» уступил 0:1 «Уралу». Так прервалась серия побед хозяев — 1:0 с «Арсеналом» и 2:0 с «Тамбовом».
Еще раньше «Ростов» проиграл «Локомотиву» с разгромным счетом 1:4, а также потерпел неудачу в игре с «Рубином» (0:1).
В этой игре «Желто-синим» не поможет полузащитник Матиас Норманн.
«Краснодар»
«Быки» тоже все для себя решили. Они остаются без еврокубков, поскольку занимают 11 место с 38 очками.
К этой встрече подопечные Виктора Гончаренко подходят с серией поражений — 1:3 с «Сочи» и 1:3 с ЦСКА. За шесть туров у «Краснодара» 4 неудачи.
«Краснодар» потерпел поражение от «Арсенала» (0:1) и «Ахмата» (0:5). Зацепиться за очко удалось в игре с «Зенитом», а первые 3 очка за месяц команда набрала в игре с «Рубином» (1:0).
Виктор Гончаренко не сможет рассчитывать на травмированного Кристиана Рамиреса.
Прогноз и ставка
Соперники практически равны по силам, если смотреть на коэффициенты: 2.75 и 2.55 соответственно. Ничья оценивается коэффициентом 3.60.
Последние две встречи между этими командами заканчивались вничью 1:1. Также паритет и у тренеров — по 3 победы и ничья в очных противостояниях.
Учитывая, что «Ростов» не пропускал в двух из трех матчей, а два официальных поединка завершались ничьей 1:1, предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 за 2.00. Обе команды настроены завершить сезон на мажорной ноте.