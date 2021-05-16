Матч 30 тура РПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром» состоится 16 мая на поле стадиона «Ростов Арена». Начало события запланировано на 14:00 мск. «Ростов» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ростов»

«Сельмаши» занимают 9 место с 43 очками. Для них в этом сезоне все уже решено. В 29 играх подопечные Валерия Карпина 13 раз победили, 12 раз проиграли и дважды сыграли вничью.

В прошлом туре «Ростов» уступил 0:1 «Уралу». Так прервалась серия побед хозяев — 1:0 с «Арсеналом» и 2:0 с «Тамбовом».

Еще раньше «Ростов» проиграл «Локомотиву» с разгромным счетом 1:4, а также потерпел неудачу в игре с «Рубином» (0:1).

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В этой игре «Желто-синим» не поможет полузащитник Матиас Норманн.

«Краснодар»

«Быки» тоже все для себя решили. Они остаются без еврокубков, поскольку занимают 11 место с 38 очками.

К этой встрече подопечные Виктора Гончаренко подходят с серией поражений — 1:3 с «Сочи» и 1:3 с ЦСКА. За шесть туров у «Краснодара» 4 неудачи.

«Краснодар» потерпел поражение от «Арсенала» (0:1) и «Ахмата» (0:5). Зацепиться за очко удалось в игре с «Зенитом», а первые 3 очка за месяц команда набрала в игре с «Рубином» (1:0).

Виктор Гончаренко не сможет рассчитывать на травмированного Кристиана Рамиреса.

Прогноз и ставка

Соперники практически равны по силам, если смотреть на коэффициенты: 2.75 и 2.55 соответственно. Ничья оценивается коэффициентом 3.60.

Последние две встречи между этими командами заканчивались вничью 1:1. Также паритет и у тренеров — по 3 победы и ничья в очных противостояниях.

Учитывая, что «Ростов» не пропускал в двух из трех матчей, а два официальных поединка завершались ничьей 1:1, предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 за 2.00. Обе команды настроены завершить сезон на мажорной ноте.