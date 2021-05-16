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    Сколько голов ждать от матча «Ростов» — «Краснодар»?

    «Ростов» — «Краснодар». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч РПЛ 16 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Краснодар»
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    Валерий Карпин
    Матч 30 тура РПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром» состоится 16 мая на поле стадиона «Ростов Арена». Начало события запланировано на 14:00 мск. «Ростов» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 16 Мая 2021 года
    Ростов
  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 14:00 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
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    «Ростов»

    «Сельмаши» занимают 9 место с 43 очками. Для них в этом сезоне все уже решено. В 29 играх подопечные Валерия Карпина 13 раз победили, 12 раз проиграли и дважды сыграли вничью.

    В прошлом туре «Ростов» уступил 0:1 «Уралу». Так прервалась серия побед хозяев — 1:0 с «Арсеналом» и 2:0 с «Тамбовом».

    Еще раньше «Ростов» проиграл «Локомотиву» с разгромным счетом 1:4, а также потерпел неудачу в игре с «Рубином» (0:1).

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    В этой игре «Желто-синим» не поможет полузащитник Матиас Норманн.

    «Краснодар»

    «Быки» тоже все для себя решили. Они остаются без еврокубков, поскольку занимают 11 место с 38 очками.

    К этой встрече подопечные Виктора Гончаренко подходят с серией поражений — 1:3 с «Сочи» и 1:3 с ЦСКА. За шесть туров у «Краснодара» 4 неудачи.

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    • «Краснодар» потерпел поражение от «Арсенала» (0:1) и «Ахмата» (0:5). Зацепиться за очко удалось в игре с «Зенитом», а первые 3 очка за месяц команда набрала в игре с «Рубином» (1:0).

    Виктор Гончаренко не сможет рассчитывать на травмированного Кристиана Рамиреса.

    Прогноз и ставка

    Соперники практически равны по силам, если смотреть на коэффициенты: 2.75 и 2.55 соответственно. Ничья оценивается коэффициентом 3.60.

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    Последние две встречи между этими командами заканчивались вничью 1:1. Также паритет и у тренеров — по 3 победы и ничья в очных противостояниях.

    Учитывая, что «Ростов» не пропускал в двух из трех матчей, а два официальных поединка завершались ничьей 1:1, предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 за 2.00. Обе команды настроены завершить сезон на мажорной ноте.

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