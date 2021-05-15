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    Забивная тенденция продолжится и на этот раз

    «Брайтон» — «Вест Хэм». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, Чемпионат Англии, 15 мая 2021 года

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    Мичейл Антонио
    В рамках 36-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» в родных стенах сыграет с «Вест Хэмом». Встреча пройдет 15 мая, начало — в 22:00 по мск. «Брайтон» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Мая 2021 года
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    «Брайтон»

    «Брайтон» уже обезопасил себя от понижения в классе. За три тура до финиша чемпионата он идет на 17 месте оторвавшись на десять баллов от зоны вылета.

    В заключительном отрезке из шести матчей первенства «чайки» могли добыть всего лишь одну викторию, одолев тур тому назад на своей территории «Лидс» со счетом 2:0.

    Помимо этого «сине-белые» дважды сыграли вничью в данном периоде, а также потерпели три фиаско. Одно из них состоялась в прошлом игровом дне, где они уступили в гостях «Вулверхэмптону» — 1:2.

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    В родных стенах «Брайтон» не уступает в трех последних поединках первенства, дважды выиграв в них при одной мировой. Перед этим у коллектива была серия из двух домашних неудач.

    «Вест Хэм»

    За три тура до конца чемпионата «Вест Хэм» сохраняет призрачные шансы на попадание в Лигу чемпионов. Сейчас он идет пятым, но четвертая строка находится на расстоянии шести очков, правда, лондонцы имеют игру в запасе.

    Финишный отрезок не особо хорошо дался «молотобойцам». За последние шесть встреч чемпионата они потерпели три поражения и столько же раз праздновали победы.

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    • В минувшем туре чемпионата страны столичный коллектив проиграл на своей арене «Эвертону» со счетом 0:1. Эта неудача стала для него третьей за минувшие четыре поединка.

    Вне родных стен «Вест Хэм» в период последних пяти матчей первенства дважды добивался викторий и три раза уходил с поля ни с чем.

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    Вот уже в четырех очных встречах этих клубов они не могут выявить победителя. В первом круге расписали мировую со счетом 2:2.

    Прогноз и ставка на «Брайтон» — «Вест Хэм»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Вест Хэма» — 2.57, победа «Брайтона» — 3.00, ничья — 3.50.

    За последние очные четыре игры эти коллективы неизменно забивали друг другу. Считаем, что данная тенденция сохранится и в этой игре. Наш прогноз и ставка — обе забьют: да.

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