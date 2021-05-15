«Брайтон»
«Брайтон» уже
В заключительном отрезке из шести матчей первенства «чайки» могли добыть всего лишь одну викторию, одолев тур тому назад на своей территории «Лидс» со счетом 2:0.
Помимо этого «сине-белые» дважды сыграли вничью в данном периоде, а также потерпели три фиаско. Одно из них состоялась в прошлом игровом дне, где они уступили в гостях «Вулверхэмптону» — 1:2.
В родных стенах «Брайтон» не уступает в трех последних поединках первенства, дважды выиграв в них при одной мировой. Перед этим у коллектива была серия из двух домашних неудач.
«Вест Хэм»
За три тура до конца чемпионата «Вест Хэм»
Финишный отрезок не особо хорошо дался «молотобойцам». За последние шесть встреч чемпионата они потерпели три поражения и столько же раз праздновали победы.
В минувшем туре чемпионата страны столичный коллектив проиграл на своей арене «Эвертону» со счетом 0:1. Эта неудача стала для него третьей за минувшие четыре поединка.
Вне родных стен «Вест Хэм» в период последних пяти матчей первенства дважды добивался викторий и три раза уходил с поля ни с чем.
Вот уже в четырех очных встречах этих клубов они не могут выявить победителя. В первом круге расписали мировую со счетом 2:2.
Прогноз и ставка на «Брайтон» — «Вест Хэм»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Вест Хэма» — 2.57, победа «Брайтона» — 3.00, ничья — 3.50.
За последние очные четыре игры эти коллективы неизменно забивали друг другу. Считаем, что данная тенденция сохранится и в этой игре. Наш прогноз и ставка — обе забьют: да.