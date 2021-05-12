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    «Интер» — «Рома». Прогноз, ставка (к. 1.61) на футбол, Серия А, 12 мая 2021 года

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    Лаутаро Мартинес
    «Интер» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 36-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 12 мая, начало — в 21:45 мск. «Интер» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 12 Мая 2021 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 21:45 Рома Рома
  • Рим
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 4.70
  • Ставка!
    •

    «Интер»

    «Интер» — уже чемпион Италии! Да, миланцы прервали гегемонию «Ювентуса», и достигли своего вполне справедливо.

    Команда Антонио Конте набрала 85 очков. Причем нынешний отрыв от 2 позиции составляет солидные 13 пунктов.

    Минувший тур команда провела по-чемпионски. А как еще можно назвать разгром, который «Интер» учинил «Сампдории» (5:1)?!

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    Поединки с «волками» «Интеру» даются с заметной натугой. Шутка ли, но 6 последних свиданий неизменно завершались ничьими!

    «Рома»

    «Рома» на текущий момент занимает 7 место. Вот только и оно пока не дает команде ничего больше, чем попадание в квалификацию Лиги конференций.

    В активе у команды сейчас 58 очков. Так что «волкам» нужно хотя бы сохранить нынешние позиции, ведь сзади наседает «Сассуоло».

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    • «Рома» в минувшем туре добыла победу. Дома пока еще команда Паулу Фонсеки разгромила «Кротоне» (5:0).

    Ставка на Лигу Европы себя не оправдала. Так что римляне нынешний сезон уже могут считать почти провальным, и теперь главное — еще не допустить потери 7 строчки.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Интер» за 1.69, на ничью за 4.10, а на «Рому» — за 5.00

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    Хозяева уже ходят в чемпионах, но свое лицо уронить не должны. «Рома» нестабильна, к тому же борется за выход в еврокубки.

    Поединки этих команд проходят в традиционно принципиальной обстановке, и на сей раз подарят неплохую результативность. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.61

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