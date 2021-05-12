«Интер» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 36-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 12 мая, начало — в 21:45 мск. «Интер» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

«Интер» — уже чемпион Италии! Да, миланцы прервали гегемонию «Ювентуса», и достигли своего вполне справедливо.

Команда Антонио Конте набрала 85 очков. Причем нынешний отрыв от 2 позиции составляет солидные 13 пунктов.

Минувший тур команда провела по-чемпионски. А как еще можно назвать разгром, который «Интер» учинил «Сампдории» (5:1)?!

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Поединки с «волками» «Интеру» даются с заметной натугой. Шутка ли, но 6 последних свиданий неизменно завершались ничьими !

«Рома»

«Рома» на текущий момент занимает 7 место. Вот только и оно пока не дает команде ничего больше, чем попадание в квалификацию Лиги конференций.

В активе у команды сейчас 58 очков. Так что «волкам» нужно хотя бы сохранить нынешние позиции, ведь сзади наседает «Сассуоло».

«Рома» в минувшем туре добыла победу. Дома пока еще команда Паулу Фонсеки разгромила «Кротоне» (5:0).

Ставка на Лигу Европы себя не оправдала. Так что римляне нынешний сезон уже могут считать почти провальным, и теперь главное — еще не допустить потери 7 строчки.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Интер» за 1.69, на ничью за 4.10, а на «Рому» — за 5.00

Хозяева уже ходят в чемпионах, но свое лицо уронить не должны. «Рома» нестабильна, к тому же борется за выход в еврокубки.