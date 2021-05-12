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    Приблизит ли «Атлетик» к вылету «Уэску»?

    «Уэска» — «Атлетик». Прогноз (к. 2.30) и ставки на чемпионат Испании 12 мая 2021 года

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    «Атлетик» идет на девятом месте
    «Уэска» сыграет на своем поле с «Атлетик» в рамках 36-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 12 мая, начало — в 21:00 мск. «Уэска» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 12 Мая 2021 года
    Уэска
  • Испания. Примера
    •  Уэска 21:00 Атлетик Атлетик
  • Бильбао
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 2.95
  • Ставка!
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    «Уэска»

    За три тура до финиша Примеры «Уэска» с 30 очками идет в зоне вылета, на 18 месте, отставая всего лишь на один пункт от 17 безопасной позиции.

    «Оскенцы» провалили свои четыре из пяти прошлых матчей первенства. Сперва в этой серии они уступили в родных стенах «Алавесу» (0:1) и «Атлетико» (0:2), а затем были биты дома «Хетафе» (0:2).

    В позапрошлом туре им удалось победить на своем поле «Реал Сосьедад» (1:0), после чего уступил на выезде «Кадису» (1:2).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Перед этим у «сине-гранатовых» была 3-матчевая беспроигрышная серия, в которой они обыграли дома 3:1 «Эльче» на выезде 2:0 «Леванте», а также сыграли вничью с «Осасуной» (0:0) на своем поле.

    «Атлетик»

    С 46 набранными очками «Атлетик» занимает девятую позицию в турнирной таблице Примеры, но от седьмой еврокубковой позиции отстает на шесть баллов.

    Баски не проигрывают в рамках чемпионата Испании на протяжении последних девяти встреч, правда, за этот период у них набралось аж семь мировых исходов при двух победах.

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    • Одна из викторий состоялась в позапрошлом туре первенства, где «львы» в гостях смогли минимально одолеть «Севилью» со счетом 1:0, а перед этим они расписали домашнюю мировую против «Вальядолида», сыграв 2:2.

    В предыдущем поединке Ла Лиги коллектив из Бильбао разошелся миром с «Осасуной» на своем поле с результатом 2:2.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,60.

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    Успех гостей оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,30.

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