«Уэска» сыграет на своем поле с «Атлетик» в рамках 36-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 12 мая, начало — в 21:00 мск. «Уэска» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уэска»

За три тура до финиша Примеры «Уэска» с 30 очками идет в зоне вылета, на 18 месте, отставая всего лишь на один пункт от 17 безопасной позиции.

«Оскенцы» провалили свои четыре из пяти прошлых матчей первенства. Сперва в этой серии они уступили в родных стенах «Алавесу» (0:1) и «Атлетико» (0:2), а затем были биты дома «Хетафе» (0:2).

В позапрошлом туре им удалось победить на своем поле «Реал Сосьедад» (1:0), после чего уступил на выезде «Кадису» (1:2).

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Перед этим у «сине-гранатовых» была 3-матчевая беспроигрышная серия, в которой они обыграли дома 3:1 «Эльче» на выезде 2:0 «Леванте», а также сыграли вничью с «Осасуной» (0:0) на своем поле.

«Атлетик»

С 46 набранными очками «Атлетик» занимает девятую позицию в турнирной таблице Примеры, но от седьмой еврокубковой позиции отстает на шесть баллов.

Баски не проигрывают в рамках чемпионата Испании на протяжении последних девяти встреч, правда, за этот период у них набралось аж семь мировых исходов при двух победах.

Одна из викторий состоялась в позапрошлом туре первенства, где «львы» в гостях смогли минимально одолеть «Севилью» со счетом 1:0, а перед этим они расписали домашнюю мировую против «Вальядолида», сыграв 2:2.

В предыдущем поединке Ла Лиги коллектив из Бильбао разошелся миром с «Осасуной» на своем поле с результатом 2:2.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,60.

Успех гостей оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,30.