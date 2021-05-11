Во вторник, 11 мая, «Наполи» на своем поле примет «Удинезе» в рамках 36-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сан Паоло», начнется в 21:45 по московскому времени. «Наполи» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

В начале апреля неаполитанцы одолели на выезде «Сампдорию» (2:0), и на своем поле поделили очки с «Интером» (1:1).

После этого подопечные Дженнаро Гаттузо на своем поле разгромили римский «Лацио» со счетом 5:2, и в гостях одолели «Торино» со счетом 2:0.

В последних матчах «Наполи» упустил в компенсированное время домашнюю победу над «Кальяри» (1:1) и разгромил на выезде «Специю» (4:1).

Все прогнозы на Серию А

После 35 туров Серии А «Наполи» идет на 4-м месте с 70 очками. Разница мячей 78-39, Лоренцо Инсинье забил 17 голов, еще по 10 у Лосано и Осимхена.

Не сыграют травмированные Оспина, Максимович, Кулибали, Гулям и Лоботка.

«Удинезе»

В начале апреля бьянконери дома уступили «Торино» (0:1), потерпев третье поражение подряд. Черную серию прервала победа над «Кротоне» (2:1) на выезде.

Затем подопечные Луки Готтина своем поле уступили «Кальяри» (1:0), но на выезде уверенно справились с «Беневенто» (4:2).

В последних матчах «Удинезе» на своем поле сначала проиграл «Ювентусу» (1:2), а потом поделили очки с «Болоньей» (1:1).

После 35 туров Серии А «Удинезе» на 11-м месте с 40 очками. Разница мячей 40-47, Родриго де Пауль забил 9 голов. Не сыграют Браф, Пуссето, Яяло, Делофеу и Нестеровски.

Прогноз и ставка

На победу «Наполи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.34, на ничью в основное время — 5.20, а на победу «Удинезе» — 10.00.

В первом круге «Наполи» победил в гостях 2:1. В прошлом сезоне «Удинезе» дома сыграл 1:1, а в гостях уступил 1:2.

«Наполи» выиграл 8 последних домашних матчей с «Удинезе». Прогнозируем, что «Наполи» победит .

Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.95 и ТБ 2,5 за 1.68.