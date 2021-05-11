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    «Галатасарай» должен без проблем справиться с соперником

    «Денизлиспор» — «Галатасарай». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Суперлиги 11 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Денизлиспор» — «Галатасарай»
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    Радамель Фалькао
    В поединке 41 тура турецкой Суперлиги встретятся «Денизлиспор» и «Галатасарай». Игра пройдет на стадионе «Денизли Ататюрк». Начало 11 мая в 20:30 мск. «Денизлиспор» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Денизлиспор»

    Для «Денизлиспора» оставшиеся матчи не имеют никакого значения. Клуб вылетит из Суперлиги в конце сезона. Он замыкает турнирную таблицу с 28 очками.

    «Денизлиспор» подходит к матчу с серией из 11 матчей без побед — 4 ничьи и 7 поражений.

    В трех прошлых турах коллектив терпел они неудачи. Он проиграл «Кайсериспору» 3:6, «Ризеспору» 0:1 и «Хатаяспору» 0:1.

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    Ну и стоит отметить, что «Денизлиспор» не выигрывает на своем поле на протяжении пяти поединков.

    «Галатасарай»

    «Галатасарай» совершенно точно сможет поучаствовать в Лиге конференций со стадии квалификации. При этом у гостей есть возможность побороться и за Лигу чемпионов, поскольку от «Фенербахче» они отстают всего на один пункт.

    Победа «Желто-красных» в этом поединке очень вероятна, учитывая их 4-матчевую серию побед. Они минимально выиграли у «Коньяспора» и «Антальяспора», а затем обыграли «Генчлербирлиги» (2:0) и даже «Бешикташ» (3:1).

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    • Выездные поединки для «Галатасарая» — это не проблема. К очередному выезду команда подходит с серией их трех побед.

    Также нужно добавить, что в чужих стенах «Галатасарай» не играл вничью в нынешнем сезоне, оставаясь единственной командой с таким показателем в Суперлиге.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры ставят на «Галатасарай» — 9.90 и 1.29 соответственно. Ничью они выставили с коэффициентом 5.60.

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    Победная серия «Галатасарая» в чемпионате, а также разгром «Денизлиспора» в первом круге со счетом 6:1 дают полное право рассчитывать на победу гостей.

    В случае успеха «Львы» могут попасть в зону Лиги чемпионов, так что у них есть мотивация в отличие от соперника. Наша ставка — победа «Галатасарая» и тотал больше 2.5 за 1.87.

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