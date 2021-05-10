Московский «Спартак» сыграет на своем поле с «Химками» в рамках 29-го тура чемпионата России. Матч пройдет 10 мая, начало — в 19:00 мск. «Спартак» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

В конце марта красно-белые дома разгромил екатеринбургский «Урал» (5:1), а апрель начали с того, что одолели на выезде «Ростов» (3:2).

Затем подопечные Доменико Тедеско в гостях проиграли в дерби с «Локомотивом» (0:2) и крупно проиграл дома «Уфе» (0:3).

В последних матчах «Спартак» одержал минимальную домашнюю победу в большинстве над ЦСКА (1:0) и одолели на выезде тульский «Арсенал» (2:1).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 28 туров «Спартак» с 53 очками на 3-м месте. Разница мячей 52-34, Лассон забил 14 голов, еще 13 у Соболева. Участие Бакаева, Мксименкои Айртона под вопросом.

«Химки»

В конце марта химчане в Казани обыграли «Рубин» (3:1), а вот выезд в Петербург в начале апреля закончился поражением от «Зенита» (0:2).

Затем подопечные Черевченко на своем поле со скромным счетом 1:0 одолели «Тамбов», а гостевой матч с «Ахматом» проиграли со счетом 1:3.

В последних матчах «Химки» со счетом 1:0 сначала победили «Динамо», вырвав гостевую победу в компенсированное время, а потом дома одолели «Урал».

После 28 туров РПЛ «Химки» с 44 очками на 8-м месте. Разница мячей 34-37, Резиуан Мирзов забил 6 голов, еще 5 у Кухарчука.

Календарь и таблица РПЛ

Не сыграет Александр Трошечкин, под вопросом участие Дядюна, Глушакова, Долгова и Казанцева.

Прогноз и ставка

На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.33, на ничью в основное время — 5.60, а на победу «Химок» — 9.00.

В первом круге «Спартак» победил со счетом 3:2. До этого команды встречались только в сезоне 2008/2009.

Два последних поражения «Химок» пришлись на выездные матча. Прогнозируем, что «Спартак» победит .

Интересен вариант для ставок «обе забьют — нет» за 1.82 и ТМ 3,5 за 1.57.