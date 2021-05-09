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    В Солигорске будет весело!

    «Шахтер» Солигорск — БАТЭ. Прогноз, ставка (к. 1.88) на футбол, чемпионат Белоруссии, 9 мая 2021 года

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    «Шахтер» Солигорск сыграет на своем поле с БАТЭ в рамках 8-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 9 мая, начало — в 20:30 мск. «Шахтер» Солигорск — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 09 Мая 2021 года
    Шахтёр Солигорск
  • Шахтер Солигорск
    •  Шахтёр Солигорск 20:30 БАТЭ БАТЭ
  • Борисов
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.75
  • Ставка!
    •

    «Шахтер»

    «Шахтер» Солигорск нынешний чемпионат начал вполне успешно. Команда занимает 1 место по итогам 7 сыгранных туров, имея в своем активе 21 пункт.

    Чемпион Белоруссии наверняка постарается сохранить за собой трон. Пока получается, но встреча с БАТЭ многое покажет.

    В минувшем туре солигорцы на выезде переиграли «Спутник» (1:2). А вот в ответном полуфинальном матче Кубка Белоруссии «Шахтер» С провалился, уступив дорогу в финал «Ислочи» (2:0).

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    Поединки против БАТЭ для «Шахтера» складываются откровенно неудачно. В пяти последних встречах солигорцы не выиграли ни разу: четыре ничьи при одном поражении.

    БАТЭ

    Борисовцы намеревается вернуть себе долгожданный чемпионский титул. Шансы на это имеются, но нужно реже терять очки.

    В минувшем туре борисовская команда взяла три очка. Правда, скромная «Сморгонь» была бита лишь минимально.

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    • На текущий момент БАТЭ занимает 2 место. Правда, отставание от лидера чемпионата и действующего чемпиона солигорского «Шахтера» составляет 4 очка.

    Зато, в отличие от солигорцев, БАТЭ вышел в финал Кубка страны. Команде удалось удержать преимущество, добытое в первой встрече с «Торпедо-БелАЗ».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» С за 2.02, на ничью за 3.50, а на БАТЭ — за 3.55.

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    Хозяева пока не теряли очков, плюс демонстрируют стабильную игру.

    БАТЭ не так мощно начал чемпионат, но наверняка постарается приблизиться к лидеру.

    Лидеры чемпионата наверняка продемонстрируют свои лучшие качества в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.88.

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