«Шахтер»
«Шахтер» Солигорск нынешний чемпионат начал вполне успешно. Команда занимает 1 место по итогам 7 сыгранных туров, имея в своем активе 21 пункт.
Чемпион Белоруссии наверняка постарается сохранить за собой трон. Пока получается, но встреча с БАТЭ многое покажет.
В минувшем туре солигорцы на выезде переиграли «Спутник» (1:2). А вот в ответном полуфинальном матче Кубка Белоруссии «Шахтер» С провалился, уступив дорогу в финал «Ислочи» (2:0).
Поединки против БАТЭ для «Шахтера» складываются откровенно неудачно. В пяти последних встречах солигорцы не выиграли ни разу: четыре ничьи при одном поражении.
БАТЭ
Борисовцы намеревается вернуть себе долгожданный чемпионский титул. Шансы на это имеются, но нужно реже терять очки.
В минувшем туре борисовская команда взяла три очка. Правда, скромная «Сморгонь» была бита лишь минимально.
На текущий момент БАТЭ занимает 2 место. Правда, отставание от лидера чемпионата и действующего чемпиона солигорского «Шахтера» составляет 4 очка.
Зато, в отличие от солигорцев, БАТЭ вышел в финал Кубка страны. Команде удалось удержать преимущество, добытое в первой встрече с «Торпедо-БелАЗ».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» С за 2.02, на ничью за 3.50, а на БАТЭ — за 3.55.
Хозяева пока не теряли очков, плюс
БАТЭ не так мощно начал чемпионат, но наверняка постарается приблизиться к лидеру.
Лидеры чемпионата наверняка продемонстрируют свои лучшие качества в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.88.