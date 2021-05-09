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    «Ювентус» и «Милан» снова сыграют результативно?

    «Ювентус» — «Милан». СТавка (к. 2.12) на футбол, Серия А, 9 мая 2021 года

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    Криштиану Роналду
    «Ювентус» сыграет на своем поле против «Милана» в рамках 35-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 9 мая, начало — в 21:45 мск. «Ювентус» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 09 Мая 2021 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 21:45 Милан Милан
  • Милан
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 4.60
  • Ставка!
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    «Ювентус»

    «Ювентус» после 34-х сыгранных матчей находится в турнирной таблице Серии А на третьем месте. У «Старой синьоры» столько же очков, сколько и у «Аталанты» и «Милана». Плюс есть еще «Наполи», который отстает от конкурентов на два очка.

    То есть не исключено, что «Юве» по итогам сезона окажется за пределами топ-4. И это, безусловно, будет катастрофа для туринского клуба.

    В прошлом туре «Ювентус» с трудом обыграл «Удинезе» — 2:1. Оба гола в последние десять минут забил Криштиану Роналду.

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    • Любопытно, что «Ювентус» пропускал хотя бы один мяч в каждом из десяти предыдущих матчей. В текущем чемпионате бьянконери пропустили уже 31 гол.

    «Милан»

    Тем временем «Милан» в прошлом матче с трудом выиграл у «Беневенто». По счету вроде бы все довольно буднично, 2:0 — казалось бы, к чему тут можно придраться.

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    • Но проблема в том, что у скромного «Беневенто» было слишком много моментов, чтобы забить. Тот же «Ювентус» за такие ошибки точно наказал бы.

    Как это ранее сделали «Сассуоло» и «Лацио». В Риме «Милан» уступил со счетом 0:3, и это было одно из самых болезненных поражений команды Стефано Пиоли в текущем сезоне.

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    «Милан» не пропускал только в двух из десяти предыдущих матчей.

    Ставка

    Букмекеры больше склоняются к тому, что матч получится результативным. На тотал больше 2,5 можно поставить за 1.77.

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    В первом круге команды провели бодрый матч, который завершился победой «Ювентуса» со счетом 3:1. И есть подозрение, что в ближайшей встрече тоже будет забито не менее трех мячей.

    Ставка — тотал матча больше 3,0 за 2.12. В обороне команды играют так себе, поэтому «засухи» ждать не стоит.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.90.

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