«Ювентус» сыграет на своем поле против «Милана» в рамках 35-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 9 мая, начало — в 21:45 мск. «Ювентус» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

«Ювентус» после 34-х сыгранных матчей находится в турнирной таблице Серии А на третьем месте. У «Старой синьоры» столько же очков, сколько и у «Аталанты» и «Милана». Плюс есть еще «Наполи», который отстает от конкурентов на два очка.

То есть не исключено, что «Юве» по итогам сезона окажется за пределами топ-4. И это, безусловно, будет катастрофа для туринского клуба.

В прошлом туре «Ювентус» с трудом обыграл «Удинезе» — 2:1. Оба гола в последние десять минут забил Криштиану Роналду.

Любопытно, что «Ювентус» пропускал хотя бы один мяч в каждом из десяти предыдущих матчей. В текущем чемпионате бьянконери пропустили уже 31 гол.

«Милан»

Тем временем «Милан» в прошлом матче с трудом выиграл у «Беневенто». По счету вроде бы все довольно буднично, 2:0 — казалось бы, к чему тут можно придраться.

Но проблема в том, что у скромного «Беневенто» было слишком много моментов, чтобы забить. Тот же «Ювентус» за такие ошибки точно наказал бы.

Как это ранее сделали «Сассуоло» и «Лацио». В Риме «Милан» уступил со счетом 0:3, и это было одно из самых болезненных поражений команды Стефано Пиоли в текущем сезоне.

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«Милан» не пропускал только в двух из десяти предыдущих матчей.

Ставка

Букмекеры больше склоняются к тому, что матч получится результативным. На тотал больше 2,5 можно поставить за 1.77.

В первом круге команды провели бодрый матч, который завершился победой «Ювентуса» со счетом 3:1. И есть подозрение, что в ближайшей встрече тоже будет забито не менее трех мячей.

Ставка — тотал матча больше 3,0 за 2.12. В обороне команды играют так себе, поэтому «засухи» ждать не стоит.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.90.