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    «Тоттенхэм» обязан набирать очки

    «Тоттенхэм» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 2.01) на матч АПЛ 2 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Шеффилд Юнайтед»
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    Харри Кейн
    В 34 туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» примет у себя дома «Шеффилд Юнайтед». Встреча состоится 2 мая на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Начало в 21:15 мск. «Тоттенхэм» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Мая 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 1.30
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  • 5.40
  • 2
  • 10.50
  • Ставка!
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    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» находится на 7 позиции, то есть в зоне Лиги конференций (квалификация). У него 53 очка, что на 5 очков меньше, чем у «Челси», который замыкает топ-4.

    При Райане Мэйсоне коллектив провел уже две встречи. В АПЛ он выиграл у «Саутгемптона» 2:1, а вот в финале Кубка английской лиги команда уступила 0:1 «Ман Сити».

    До увольнения Жозе Моуринью «Тоттенхэм» проиграл «Ман Юнайтед» 1:3 и сыграл вничью с «Эвертоном» 2:2.

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    В пяти домашних матчах чемпионата Англии хозяева набрали 12 очков, проиграв лишь раз.

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» уже смирился с ролью аутсайдера. После окончания сезона команда опустится в Чемпионшип. Она занимает последнее место (17 очков).

    В прошлом туре «Клинки» сотворили чудо и наконец-то набрали 3 очка. Они выиграли дома у «Брайтона» со счетом 1:0. Таким образом, коллектив отпраздновал свою пятую победу в нынешнем сезоне АПЛ.

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    • До этого гости проиграли «Вулверхэмптону» 0:1, «Арсеналу» 0:3, «Лидсу» 1:2 и «Лестеру» 0:5.

    Выезды для «Шеффилда» — это настоящий стресс. За 16 матчей в гостях команда выиграла лишь один раз, уступив в 14 случаях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в победе «Тоттенхэма» и предлагают такие коэффициенты: 1.31 на «Тоттенхэм», 5.50 на ничью и 9.50 на «Шеффилд Юнайтед».

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    «Тоттенхэм» обязан обыгрывать аутсайдера. Тем более что команда еще может финишировать выше своей нынешней позиции и квалифицироваться в ЛЕ или ЛЧ.

    «Клинки» проигрывали в 4 из 5 матчей, а также забивали лишь в двух из пяти встреч. Предлагаем поставить на победу «Тоттенхэма» без пропущенных голов (коэфф. 2.01).

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