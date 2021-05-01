«Брентфорд»
«Брентфорд» уже обеспечил себе попадание в плей-офф Чемпионшип. Вероятнее всего, команда останется на нынешнем 3 месте.
Атакует «Брентфорд» лучше всех в лиге — 74 гола в 44 матчах. Причем пропускает команда тоже немало — 41 мяч.
Вот и минувший тур принес «Брентфорду» положительный результат. Вот только аутсайдер лиги «Ротерхэм» был обыгран очень скромно (1:0).
Поединки против «Уотфорда» для «Брентфорда» складываются откровенно безуспешно. Из пяти последних очных встреч «Брентфорд» добыл лишь две ничьи при трех поражениях.
«Уотфорд»
«Уотфорд» уже обеспечил себе прямой выход в АПЛ. Точнее, быстрое возвращение в английский высший свет.
В активе у «шершней» сейчас 88 очков. «Уотфорд» теоретически может занять даже 1 место, однако догнать «Норвич» будет крайне непросто. Должны удачно сложиться карты.
«Уотфорд» в минувшем туре добыл победу. Дома «шершни» переиграли «Миллуол» (1:0).
У «шершней» в этом поединке наверняка произойдут кадровые изменения. Хиско, по всей вероятности, даст отдохнуть некоторым ведущим исполнителям.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Брентфорд» за 2.25, на ничью за 3.34, а на «Уотфорд» — за 3.26.
Хозяева мотивированы чуть больше, чем соперник, да и продолжить свои атакующие подвиги — еще один неплохой вызов.
«Уотфорд» уже обеспечил себе повышение в классе, и может играть без оглядки на результат.
Хозяева блестяще атакуют, и наверняка быстро поразят ворота немотивированного соперника. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.69.