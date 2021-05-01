«Брентфорд» сыграет на своем поле с «Уотфордом» в рамках 45-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 мая, начало — в 17:00 мск. «Брентфорд» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брентфорд»

«Брентфорд» уже обеспечил себе попадание в плей-офф Чемпионшип. Вероятнее всего, команда останется на нынешнем 3 месте.

Атакует «Брентфорд» лучше всех в лиге — 74 гола в 44 матчах. Причем пропускает команда тоже немало — 41 мяч.

Вот и минувший тур принес «Брентфорду» положительный результат. Вот только аутсайдер лиги «Ротерхэм» был обыгран очень скромно (1:0).

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Поединки против «Уотфорда» для «Брентфорда» складываются откровенно безуспешно. Из пяти последних очных встреч «Брентфорд» добыл лишь две ничьи при трех поражениях.

«Уотфорд»

«Уотфорд» уже обеспечил себе прямой выход в АПЛ. Точнее, быстрое возвращение в английский высший свет.

В активе у «шершней» сейчас 88 очков. «Уотфорд» теоретически может занять даже 1 место, однако догнать «Норвич» будет крайне непросто. Должны удачно сложиться карты.

«Уотфорд» в минувшем туре добыл победу. Дома «шершни» переиграли «Миллуол» (1:0).

У «шершней» в этом поединке наверняка произойдут кадровые изменения. Хиско, по всей вероятности, даст отдохнуть некоторым ведущим исполнителям.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Брентфорд» за 2.25, на ничью за 3.34, а на «Уотфорд» — за 3.26.

Хозяева мотивированы чуть больше, чем соперник, да и продолжить свои атакующие подвиги — еще один неплохой вызов.

«Уотфорд» уже обеспечил себе повышение в классе, и может играть без оглядки на результат.

Хозяева блестяще атакуют, и наверняка быстро поразят ворота немотивированного соперника. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.69.