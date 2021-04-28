«Олимпик» Д сыграет на своем поле с «Зарей» в рамках 10-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 17:00 мск. «Олимпик» Д — «Заря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Олимпик» Д

«Олимпик» Д свой последний поединок как раз играл против «Зари». Вот только подопечные Юрия Калитвинцева вновь проиграли (2:1).

Дончане весеннюю часть сезона откровенно проваливает. Более того, именно «Олимпик» и идущий последним «Минай» считаются главными кандидатами на вылет из УПЛ.

В общем. Этот поединок для «олимпийцев» — один из шансов хотя бы ненамного отдалиться от зоны вылета. Пока же актив у команды выглядит скромно — 18 набранных очков.

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Учитывая тот факт, что встреча пройдет на нейтральном поле в Чернигове, шансов у «Олимпика» на позитивный результат мало. Да и «Заря» смотрится куда мощнее.

«Заря»

Поражение «Шахтера» от «Александрии» (2:0) фактически воскресило «серебряную» интригу в чемпионате. Еще пару туров назад в такое верилось с трудом.

«Заря» свой матч с «Олимпиком» выиграла (2:1), и на текущий момент отстает от «горняков» на 4 очка. И сейчас есть шанс сократить гандикап до минимума.

Интересно, что баланс встреч с «Шахтером» у «Зари» положительный. Так что команда Виктора Скрипника имеет все шансы реально побороться за историческое для себя 2 место.

Рискнуть стоит, ведь 3 позиция от луганчан уже никуда не денется. «Заря» будет пытаться повторить результат последнего матча, да и по составу команда явно превосходит кризисного соперника.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Зарю» за 1.65, на ничью за 4.00, а на «Олимпик» Д — за 5.10.

Команде Калитвинцева очки нужны, как воздух, однако проблемы «Олимпика» во всех линиях очевидны.

«Заря» попытается зацепить за шанс сбросить «Шахтер» со второго места.

Команда Скрипника по всем показателям сильнее дончан, и явно сыграет на классе. Наши прогноз и ставка — Победа «Зари» с коэффициентом 1.65