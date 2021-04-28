ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джанлуиджи ДоннаруммаПадение зимнего чемпиона. «Милан» рискует остаться без Лиги чемпионов «Авангард» может завершить серию с ЦСКА в шестом матчеСистема дала сбой. «Авангард» — в шаге от исторического триумфа «Барселона» — потенциальный лидер Примеры«Барселона» подрежет Мадрид на финише
  • 17:50
    • ЦСКА отреагировал на сообщения о конфликте в клубе
  • 17:33
    • Полузащитник сборной России заразился коронавирусом
  • 15:23
    • «Ливерпуль» отчитался об убытках в 46 миллионов фунтов
  • 15:09
    • Пять игроков покинули сбор команды России перед ЧМ в Латвии
  • 13:38
    • Назначены арбитры на матчи полуфинала Лиги Европы
  • 08:12
    • Сборная России победила США на юниорском ЧМ, отыгравшись с 1:5
  • 11:47
    • «Бавария» договорилась с Фликом о расторжении контракта, Нагельсманн начнет работу с 1 июля
    Все новости спорта

    «Заря» воскресит «серебряную» интригу?

    «Олимпик» Д — «Заря». Прогноз, ставка (к. 1.65) на футбол, УПЛ, 28 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Премьер-лига (Украина) Прогнозы на Олимпик Донецк Прогнозы на Заря
    Прогноз и ставки на «Олимпик» Д — «Заря»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Громов
    «Олимпик» Д сыграет на своем поле с «Зарей» в рамках 10-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 17:00 мск. «Олимпик» Д — «Заря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Олимпик» Д

    «Олимпик» Д свой последний поединок как раз играл против «Зари». Вот только подопечные Юрия Калитвинцева вновь проиграли (2:1).

    Дончане весеннюю часть сезона откровенно проваливает. Более того, именно «Олимпик» и идущий последним «Минай» считаются главными кандидатами на вылет из УПЛ.

    В общем. Этот поединок для «олимпийцев» — один из шансов хотя бы ненамного отдалиться от зоны вылета. Пока же актив у команды выглядит скромно — 18 набранных очков.

    Все прогнозы на футбол

    Учитывая тот факт, что встреча пройдет на нейтральном поле в Чернигове, шансов у «Олимпика» на позитивный результат мало. Да и «Заря» смотрится куда мощнее.

    «Заря»

    Поражение «Шахтера» от «Александрии» (2:0) фактически воскресило «серебряную» интригу в чемпионате. Еще пару туров назад в такое верилось с трудом.

    «Заря» свой матч с «Олимпиком» выиграла (2:1), и на текущий момент отстает от «горняков» на 4 очка. И сейчас есть шанс сократить гандикап до минимума.

  • «Зенит» и «Локомотив» — в Лиге чемпионов, ЦСКА мимо еврокубков. Все расклады перед заключительными турами РПЛ
  • Ситуация в чемпионате России за три тура до финиша
  • Вчера

    • Интересно, что баланс встреч с «Шахтером» у «Зари» положительный. Так что команда Виктора Скрипника имеет все шансы реально побороться за историческое для себя 2 место.

    Рискнуть стоит, ведь 3 позиция от луганчан уже никуда не денется. «Заря» будет пытаться повторить результат последнего матча, да и по составу команда явно превосходит кризисного соперника.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Зарю» за 1.65, на ничью за 4.00, а на «Олимпик» Д — за 5.10.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Команде Калитвинцева очки нужны, как воздух, однако проблемы «Олимпика» во всех линиях очевидны.

    «Заря» попытается зацепить за шанс сбросить «Шахтер» со второго места.

    Команда Скрипника по всем показателям сильнее дончан, и явно сыграет на классе. Наши прогноз и ставка — Победа «Зари» с коэффициентом 1.65

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Брентфорд — Ротерхэм Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  4.25
  • Экспресс дня 27 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Реал — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Реал — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Фаренсе — Портимоненси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Коламбус — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Питтсбург — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Вашингтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шарлотт — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Чикаго — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Авангард» сравнял счет в финальной серии с ЦСКА — 2:2
  • Самый эпичный матч сезона в КХЛ. Как «Авангард» совершил камбэк в противостоянии с ЦСКА
    • 12:24 25/04/2021     Артем Дзюба
  • «Зенит» и «Локомотив» — в Лиге чемпионов, ЦСКА мимо еврокубков. Все расклады перед заключительными турами РПЛ
    • Вчера в 14:56     Максим Глушенков
  • Наказание за расточительность. Глушенков испортил день рождения «Динамо»
    • 01:00 25/04/2021
    «Олимпик» Д — «Заря»: прогноз, ставка (1.65), статистика, коэффициенты матча 28.04.2021. Прогнозы на футбол. «Заря» воскресит «серебряную» интригу?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры