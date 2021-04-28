«Галатасарай»
В турнирной таблице Суперлиги «Галатасарай» занимает третье место с 69 очками на счету. От второго «Фенербахче» хозяева отстают на 3 пункта, поэтому у них есть возможность побороться за Лигу чемпионов (квалификация).
В последних матчах «Галатасарай» был не слишком результативным, но при этом он и не проигрывал — 2 победы и 2 ничьи. Речь идет о матчах с «Антальяспором» (1:0), «Трабзонспором» (1:1), «Гезтепе» (3:1) и «Карагюмрюком» (1:1).
Дома «Галатасарай» не смог выиграть четырех последних выступлениях — 3 ничьи и одно поражение, которое стало лишь вторым домашним фиаско в этом сезоне.
Деандре Йедлин, Мартин Линнес, Генри Оньекуру и Фалькао — такой лазарет у «Галатасарая».
«Коньяспор»
«Коньяспор» ни на какие еврокубки не претендует, если смотреть на турнирную таблицу чемпионата — 11 место и 42 очка. В 35 матчах всего 10 побед, 12 ничьих и 13 поражений.
Гости не смогли выиграть в пяти последних матчах турнира — 3 ничьи и 2 поражения. Последний раз они выигрывали 4 апреля — 2:1 с «Эрзурумом».
«Коньяспор» проиграл 3:5 «Ризеспору» и 1:3 «Сивасспору». Вничью коллектив сыграл с «Хатаяспором» (0:0), «Кайсериспором» (0:0) и «Анкарагюджю» (1:1).
У «Бело-зелёных» на красной карточке Нейц Скубиц, а также травмированы Дени Милошевич и Альпер Улудаг.
Прогноз и ставка
Исход «П1» котируется с коэффициентом 1.51. На «П2» букмекеры поставили коэффициент 6.70. «Х» выставлена с коэффициентом 4.20.
«Галатасарай» проиграл в первом круге 3:4, так что этот соперник для него является неудобным. Также стоит учитывать, что в прошлом туре команда минимально обыграла даже «Антальяспор», который находится ниже в таблице, чем «Коньяспор».
У хозяев есть явные проблемы с реализацией — в 3 из 4 матчей забит только один мяч. На ИТМ1 (1.5) можно поставить за 2.18.