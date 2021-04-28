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    «Галатасарай» снова не порадует результативностью?

    «Галатасарай» — «Коньяспор». Прогноз (к. 2.18) и ставки на матч Суперлиги 28 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Коньяспор»
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    Арда Туран
    В рамках 38 туре турецкой Суперлиги «Галатасарай» сыграет с «Коньяспором» на поле стадиона «Тюрк Телеком». Игра пройдет в Стамбуле 28 апреля. Стартовый свисток дадут в 20:30 мск. «Галатасарай» — «Коньяспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 28 Апреля 2021 года
    Галатасарай
  • Стамбул
    •  Галатасарай 20:30 Коньяспор Коньяспор
  • Конья
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    Коэффициенты на матч
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    «Галатасарай»

    В турнирной таблице Суперлиги «Галатасарай» занимает третье место с 69 очками на счету. От второго «Фенербахче» хозяева отстают на 3 пункта, поэтому у них есть возможность побороться за Лигу чемпионов (квалификация).

    В последних матчах «Галатасарай» был не слишком результативным, но при этом он и не проигрывал — 2 победы и 2 ничьи. Речь идет о матчах с «Антальяспором» (1:0), «Трабзонспором» (1:1), «Гезтепе» (3:1) и «Карагюмрюком» (1:1).

    Дома «Галатасарай» не смог выиграть четырех последних выступлениях — 3 ничьи и одно поражение, которое стало лишь вторым домашним фиаско в этом сезоне.

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    Деандре Йедлин, Мартин Линнес, Генри Оньекуру и Фалькао — такой лазарет у «Галатасарая».

    «Коньяспор»

    «Коньяспор» ни на какие еврокубки не претендует, если смотреть на турнирную таблицу чемпионата — 11 место и 42 очка. В 35 матчах всего 10 побед, 12 ничьих и 13 поражений.

    Гости не смогли выиграть в пяти последних матчах турнира — 3 ничьи и 2 поражения. Последний раз они выигрывали 4 апреля — 2:1 с «Эрзурумом».

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    • «Коньяспор» проиграл 3:5 «Ризеспору» и 1:3 «Сивасспору». Вничью коллектив сыграл с «Хатаяспором» (0:0), «Кайсериспором» (0:0) и «Анкарагюджю» (1:1).

    У «Бело-зелёных» на красной карточке Нейц Скубиц, а также травмированы Дени Милошевич и Альпер Улудаг.

    Прогноз и ставка

    Исход «П1» котируется с коэффициентом 1.51. На «П2» букмекеры поставили коэффициент 6.70. «Х» выставлена с коэффициентом 4.20.

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    «Галатасарай» проиграл в первом круге 3:4, так что этот соперник для него является неудобным. Также стоит учитывать, что в прошлом туре команда минимально обыграла даже «Антальяспор», который находится ниже в таблице, чем «Коньяспор».

    У хозяев есть явные проблемы с реализацией — в 3 из 4 матчей забит только один мяч. На ИТМ1 (1.5) можно поставить за 2.18.

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